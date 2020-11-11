79歲華翁走失34小時尋獲 陌生朋友幫大忙

尋人啟事。(H. Zhang提供)

父親8日一早出門散步，一直沒回家，失蹤34小時後，在好心人協助和通報下尋獲；住在貝爾蒙特鎮的郭晶和家人這兩天焦慮不已，「全靠大家幫忙」，她說尋人過程中大批不認識、沒見過的朋友熱心幫忙，致電鼓勵打氣，讓人感動不已。

郭晶說，79歲的父親與母親住波士頓 奧斯頓的老人公寓中，平日有清早6時出門散步的習慣，多半一個小時就回家；但８日早上出門散步後無了音訊；周日中午接到母親電話後，立刻報警，到處尋人，也查問各家醫院，都無結果。她說，一日一夜沒找到人，開始抓狂，她在微信上尋求協助，許多熱心人、甚至陌生人廣傳信息，友人幫忙製作和張貼尋人啟事，畫分區域，兩人一組分頭掃街找人。

9日下午，有人說看到啟事，回想前一天在波士頓芬衛CVS看到很像的老人，郭晶趕去要求經理調錄像，查了很久，結果不是；她說，警察 打電話說，時間不多了，結果可能不太好，準備找電台介入，「我當時就崩潰了」。

之後看到手機 有好幾個留言，沒有抱希望地聽了幾個；前面兩個是詐騙電話，後三個是同一女子，急著說看到父親了；半信半疑回電後，發現描述十分吻合；該華女說，看到啟事，在布魯克萊鎮住家附近看到坐著的老人，因為家中有幼兒不能一直在街上陪伴，但會每過幾分鐘就確認一下他還在。

下午4時，郭晶趕到那兒，看到了父親，「他很高興，像個孩子，但比我淡定得多」；她致電通報人想感謝她，但她不肯出來，也拒絕告知名字地址。她說，之後她報警銷案，救護車來到現場做健康狀況檢測後，就讓父親回家了。

她說，父親心臟不好，曾經短暫失去意識(seizure)，年紀大，動作慢，以前也有過出門迷路經歷，但最後都能找回家；8日出門時，未帶手機、錢包，也沒帶她千叮萬囑必須要帶的聯繫字條。他不懂英語，不知如何、也不好意思尋求幫助，不吃不喝、露天過夜，所幸這幾天天氣暖和，發現及時，才沒出大事。

警方太忙，靠警察不如靠朋友，她說，原本怕麻煩大家，但這次訝異發現有那麼多人願意幫忙；事情圓滿收場，還有許多朋友給她出主意，戴手環、把地址燙在衣服上、在鞋底裝追蹤器，以防再次走失。