MBTA提「疫」動計畫 火車、渡輪影響最大

由於疫情乘客數減少，MBTA擬縮減疫期服務。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州公共交通署(MBTA)9日公布新冠疫期縮減服務的新計畫，包括暫取消部分公交線路、地鐵 減少運行頻率、通勤火車在晚上9時停運，渡輪服務無限期暫停；該計畫將在下個月公開徵求公眾意見，並由MBTA監督委員會在12月投票；如果獲批，削減將在明年春夏間生效。

影片來源：MBTA YouTube官方頻道

總體而言，MBTA將維持約85%的正常公交服務、70%的地鐵和65%的通勤火車服務；MBTA稱，此次削減服務將在2022年夏天前節省1.42億元。

MBTA試圖保留乘客量和交通依賴度高的「必要服務」，約82%的工作日基本車次被保留，目前並無漲票價計畫。但通勤火車和渡輪服務的削減最大，因為自疫情 爆發以來，兩者乘客數量下降最多。根據MBTA 數據，地鐵系統乘客人數仍然只有疫情之前的四分之一，公交乘客量為之前40%。

根據計畫，MBTA通往查爾斯鎮、Hull和Hingham的渡輪服務將被完全取消。官員稱，渡輪乘客量目前是疫情前的12%，平均每艘船只有7名乘客。

通勤鐵路服務的乘客量是平時的13%，所有線路的周末服務將被取消，波士頓的Fairmount線將被公交車取代。工作日的服務將在晚上9時左右結束。該系統中141個車站中有6個將被關閉，包括Weston鎮的Silver Hill站和Hastings站、Melrose的Cedar Park站等。所有線路的高峰期和午間服務都將減少，相當於從每天505減少到430車次。

MBTA綠線、紅線、橙線和藍線地鐵班次將整體減少20%，不過根據時間和線路的不同，變化會有所不同。例如，紅線在高峰時段每5分半鐘一班；綠線將以最少9.5分鐘的頻率運行，橙線將每8.5分鐘運行一次，藍線則是6分鐘。

所有線路都將從當前凌晨1時提早到午夜停止服務。綠線E支線將去掉最後六個站在Brigham Circle結束，不過乘客仍可轉乘39路公交車前往Heath街。

約有25條在疫期乘客稀少的路線將被取消，許多擬取消線路都是區域快速公交線路；不過，43路、55路、68路和72路等幾條核心線路也在其中；此外還有約10條線路將被合併或重組 。

官員說，通勤鐵路和渡輪的削減將在1月份就分階段進行，地鐵和公交改變則分別要到春季和夏季。

官員表示，削減不會是永久性的，隨著乘客量的增長和資金的到位，服務可能會恢復。