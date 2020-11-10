20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

波士頓 僑教中心8日表示，波士頓台灣 世衛協進會等20個波士頓台灣人組織和紐英崙中華公所共同連署並發表僑界共同聲明，支持台灣完整參與「世界衛生組織」(WHO )所有會議、機制與活動。

共同聲明中指出，新冠疫情嚴重衝擊全球各領域，台灣創造成功防疫的「台灣模式」，至11月5日止，只有569個確診、7人死亡。台灣捐贈逾5100萬片口罩等防疫物資給80多個國家，向各國衛生官員和專家分享防疫經驗，致力協助強化全球衛生安全。「 這次疫情充分體現台灣對全球公衛體系的重要性，WHO不應該繼續基於不當政治考量，將台灣排除在外」，籲請WHO正視台灣2350萬人的健康人權、堅拒政治干擾，讓台灣完整參與其所有會議、機制及活動，以期「全民均健」(Health for All)目標的早日達成。

連署團體有波士頓台灣世衛協進會、北美波士頓 WHO 委員會、北美台商總會衞生福利委員會、波士頓大陳同鄉會、波士頓政大校友會、波士頓僑界急難救助協會、波士頓台大校友會、波士頓台灣同鄉會、波士頓台灣媽媽親子會、波克萊台灣商會、紐英倫客家鄉親會、紐英崙中華公所、紐英崙中華專業人員協會、麻州牛頓元極舞健身會、國立台灣師範大學紐英倫校友會、國民黨波士頓分部、新英格蘭大波士頓台灣商會、新英格蘭中文教師專業協會、新英格蘭成大校友會、璞石中華文化工作室。