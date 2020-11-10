展望新政府 麻州企業領袖提願望清單

白登勝選消息傳出，波城街頭有人群歡呼，還有人開香檳慶祝。(歐新社)

白登 勝選，許多人寄以希望，也有不同的願望清單；據波士頓環球報報導，大多數麻州 企業領袖樂觀認為新政府在面對經濟衰退和疫情兩大危機時，能夠找到共同點。

大波士頓商會首席執行長魯尼(Jim Rooney)說，白登政府的優先事項必須是兩黨協商和通過經濟刺激法案；期待聯邦挹注數千億元在基礎建設，解決就業的迫切問題；期望白登促成兩黨妥協和建立共識，他認為白登有「在雙方以及雙方的所有部門都有關係」的優勢，如果兩黨繼續兩極分化的話，美國將無法解決重要的問題。

麻州聯合工業協會執行長里根(John Regan)說，經濟復甦計畫包括重新啟動「薪資保護計畫」的經濟復甦方案是麻州成千上萬家小型企業的生命線，應是新政府的當務之急。

麻州健康暨醫院協會負責人沃許(Steve Walsh) 說，白登和哈里斯的勝利代表美國衛生保健政策的重要轉變，新政府將圍繞科學和醫療專業知識、醫療保健機構緊密合作，因應疫情狀況。他說，也希望看到有關移民 醫療保健、歐記健保命運、醫療補助和醫療保險計畫的資助等的變化。，

麻州非裔經濟委員會執行董事艾杜武(Segun Idowu)希望白登政府關注小型企業，通過立法撥款協助陷入困境的小型、特別是有色人種的小型企業。

麻州移民難民權益保護聯盟主席米洛納(Eva Millona)表示，白登應把解決「童年抵達者暫緩驅逐辦法」(DACA)、增加全球難民收容數等行政命令列為優先待辦事項；她說，要談經濟復甦，就不能不談移民人口。

環保組織Ceres執行長魯伯(Mindy Lubber)期望新政府重回「巴黎協議」，在全球解決二氧化碳排放方面上為其他國家樹立榜樣；恢復川普取消的一些汽車和發電廠排放相關環保法規。