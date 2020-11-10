展望新政府 麻州企業領袖提願望清單
白登勝選，許多人寄以希望，也有不同的願望清單；據波士頓環球報報導，大多數麻州企業領袖樂觀認為新政府在面對經濟衰退和疫情兩大危機時，能夠找到共同點。
大波士頓商會首席執行長魯尼(Jim Rooney)說，白登政府的優先事項必須是兩黨協商和通過經濟刺激法案；期待聯邦挹注數千億元在基礎建設，解決就業的迫切問題；期望白登促成兩黨妥協和建立共識，他認為白登有「在雙方以及雙方的所有部門都有關係」的優勢，如果兩黨繼續兩極分化的話，美國將無法解決重要的問題。
麻州聯合工業協會執行長里根(John Regan)說，經濟復甦計畫包括重新啟動「薪資保護計畫」的經濟復甦方案是麻州成千上萬家小型企業的生命線，應是新政府的當務之急。
麻州健康暨醫院協會負責人沃許(Steve Walsh) 說，白登和哈里斯的勝利代表美國衛生保健政策的重要轉變，新政府將圍繞科學和醫療專業知識、醫療保健機構緊密合作，因應疫情狀況。他說，也希望看到有關移民醫療保健、歐記健保命運、醫療補助和醫療保險計畫的資助等的變化。，
麻州非裔經濟委員會執行董事艾杜武(Segun Idowu)希望白登政府關注小型企業，通過立法撥款協助陷入困境的小型、特別是有色人種的小型企業。
麻州移民難民權益保護聯盟主席米洛納(Eva Millona)表示，白登應把解決「童年抵達者暫緩驅逐辦法」(DACA)、增加全球難民收容數等行政命令列為優先待辦事項；她說，要談經濟復甦，就不能不談移民人口。
環保組織Ceres執行長魯伯(Mindy Lubber)期望新政府重回「巴黎協議」，在全球解決二氧化碳排放方面上為其他國家樹立榜樣；恢復川普取消的一些汽車和發電廠排放相關環保法規。
編輯推薦
上一則
種族歧視傳單調查 市議員：在餐廳沒見到施景渭
下一則
FB留言