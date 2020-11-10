麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離

麻州海岸8日上午發生3.6級地震。(取自麻州緊急事務署推特)

據麻州 紅十字會報告，麻州海岸8日上午發生地震 。

據美國地質調查局(USGS)報告，麻州海岸8日上午9時10分發生3.6級地震，震中在禿鷹灣(Buzzards Bay)區域，靠近麻州達特茅斯鎮。據麻州紅十字會，多個住宅房屋被震壞，預計10個家庭流離失所，但無人員受傷。此次地震是新英格蘭 南部地區57年以來最強震紀錄。

USGS原本報告震級高達4.2級，後下調到3.6級。

麻州鱈魚角、波士頓到春田市都有居民感受搖晃；羅德島、康州和新罕布夏州，甚至紐約也有居民感受到地震。麻州緊急事務局(MEMA)提醒居民檢查自家房屋煙囪和地基是否破壞，及家中是否出現一氧化碳洩漏等。

由於地震造成結構性損壞，位於新貝德福德(New Bedford)鎮的三個家庭成員須撤離，有10個家庭共22人流離失所。紅十字會已為居民提供住宿支持。

該鎮消防局報導，位於Crapo街兩處房屋煙囪完全塌陷，不得不關閉煤氣，附近另一處六戶家庭房屋出現一氧化碳洩漏，燃氣服務被迫關閉。

離震央很近的秋河市(Fall River)警方8日稱接到很多電話報告稱住宅內有輕微損壞，包括物品從架子上掉下、兩個路牌倒下，但無人員受傷報告。

據波士頓先鋒報，聯邦地球物理學家布萊克曼(Don Blakeman)說，對於新英格蘭南部來說，此地震有些不尋常，可能是這個地區歷史紀錄最強的一次。在加州3.6級地震相當常見，但麻州人不習慣，認為這較大的事。就影響而言，此有感地震強度不足以造成結構性損壞。

波士頓學院天文台研究科學家說，未來幾天可能會有餘震，但預計潛在餘震震級不會比周日地震更大。根據該天文台數據，上一次新英格蘭地區發生如此強震是2012年10月緬因發生了一次4.5級地震。