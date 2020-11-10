BWH醫生入選白登12人抗疫小組

BWH外科醫生加萬德入選白登籌組的12人抗疫小組。(取自Ariadne實驗室官網)

布萊根婦女醫院(BWH)外科醫生加萬德(Atul Gawande)入選民主黨總統當選人白登籌組的12人抗疫小組，他還是哈佛醫學院教授、哈佛公衛學院衛生政策和管理教授。

加萬德曾在前總統柯林頓(Bill Clinton)政府的衛生與公共服務部擔任高級顧問，也是Ariadne實驗室的創始人兼主席，該實驗室專注於衛生系統更新。

據Ariadne資料，該實驗室是BWH和哈佛公衛學院的衛生系統創新聯合中心，旨在設計和擴展衛生系統解決方案，為所有人提供更好的護理和提高生活質量。

新冠肺炎疫情 幾乎影響到醫療服務的各方面，Ariadne實驗室當前優先專注於七大領域，包括緩解社區影響、疫苗 交付和測試、全球響應、耆老和弱勢群體、安全手術及系統、以及產科和門診護理。

在新冠肺炎方面，加萬德與該實驗室合作的工作包括擴大新冠病毒測試規模、展示其他國家如何成功保護醫護人員、開發工具指導決策者進行疫苗分配規畫，以及管理外科系統中的新冠疫情。

加萬德還創立了一個旨在讓全球手術更安全的非營利性組織LifeBox，同時擔任亞馬遜、Berkshire Hathaway和摩根大通創立的醫療保健企業Haven的主席。加萬德也是「紐約時報 」暢銷書的作家，著有「作為凡人(Being Mortal)」等書，也是「紐約客」雜誌撰稿人。