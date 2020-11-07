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波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務

記者劉晨懿之／波士頓報導

由於新冠肺炎疫情帶來的財務損失，麻州公共交通署(MBTA)早前宣布考慮明年削減服務以節省開支。波士頓市議會4日通過決議，呼籲MBTA管理層至少暫緩，等到2021年可用的聯邦資源更加明確後再做決定；MBTA本月起將就服務更改提議舉辦多場公眾會議。

據波士頓網站，波士頓市議員吳弭認為不應該在大選結束後，新政府1月上任前，進行關於削減服務的對話。此問題涉聯邦參與，不應以短視方式採取行動，不該在民眾最需要在疫期尋找出行安全方式出行時，實施永久性的服務削減。

雖然最終計畫尚未確定，但MBTA官員表示，正在根據乘客量和服務需求來分析系統內給每個分支的服務削減可能方案，包括考慮低收入、無車或少私家車家庭及少數裔出行情況；MBTA訂11月9日宣布初步削減服務方案。

疫情導致乘客量大幅下降，MBTA預計帶來九位數的預算缺口，在春季獲得的聯邦援助金預計明年夏天用完。9月，MBTA總經理與全國各地同行一起呼籲聯邦立法者向交通機構提供更多資金。

市議員波克(Kenzie Bok)4日說，她理解這些削減服務與聯邦政府交通撥款補貼有關，但重要的是需理解那些每天依靠公共交通的人；必要行業勞工需要可靠的公共交通上下班。事實上，需要更多公共交通服務，以便乘客能在車上保持充分的社交距離。

市議員布萊登(Liz Breadon)說，她所代表的地區包括奧斯頓和布萊頓，覆蓋很多新開發住房項目，對公共交通服務有長期需求。

MBTA官員就可能的服務削減舉辦一系列網上公眾聽證會，公眾可在在財政管理和控制委員會12月作出決定前提意見。公眾會議詳情可上網：www.mbta.com/events。

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