疫情衝擊 鄧肯甜甜圈傳88億出售

鄧肯(Dunkin') 公司證實正與Inspire Brands商討出售交易。(記者唐嘉麗／攝影)

總公司位於麻州 Canton鎮的鄧肯(Dunkin') 公司傳出可能以88億元，出售給擁有Baskin-Robbins品牌的Inspire Brands 公司，鄧肯公司發言人證實正在談交易，但不確定是否會達成任何協議。

鄧肯是麻州最知名的品牌之一，前身是1948年在昆西開設的「Open Kettle」甜甜圈和咖啡店， 1950年改名為鄧肯甜甜圈( Dunkin'Donuts)；五年之後，在伍斯特市開設第一家連鎖店，至今全球有9100家分店，其中1100家在麻州；去年簡化店名為鄧肯(Dunkin')。

據波士頓環球報，鄧肯去年在美國 的銷售額92億元，占該公司全球銷售額75％以上。但也大受疫情衝擊，據7月30日發布的季度報告，今年當季收入較2019年同期下降20%。

2005年，鄧肯公司曾被三家私募股權公司以24億元收購，2011年上市；近年，鄧肯致力加強數字化業務，2016年以來，一直通過移動應用程序提供即時訂購，為了吸引年輕顧客，鄧肯還把純素肉和燕麥奶加入菜單，也在廣為年輕人使用的TikTok中大做品牌行銷。

Inspire Brands是家位於喬治亞州的私募股權投資 餐廳集團。如果與鄧肯達成交易，鄧肯將加入包括全球1.1萬家餐館的投資組合，其中包括Baskin-Robbins、Arby's、Buffalo Wild Wings、Sonic Drive-In、Rusty Taco和Jimmy John 。

據Inspire Brands的聲明，收購目的是維護鄧肯品牌，顧客不會發現有任何變化。