我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

Friendly's破產 擬售資產保139家餐館

記者唐嘉麗／波士頓報導
曾遍布麻州各地的Friendly's連鎖店宣布破產，擬出售保住139家連鎖店。(截自谷歌地圖)
曾遍布麻州各地的Friendly's連鎖店宣布破產，擬出售保住139家連鎖店。(截自谷歌地圖)

擁有連鎖餐廳Friendly's的麻州公司FIC Restaurants Inc.近日申請破產救濟，要求將所有資產出售給康州的Amici Partners Group LLC，希望這筆交易能保留Friendly's還剩下的139家餐館和數千個工作崗位。

Friendly's執行長表示，儘管公司一直努力更新，持續的疫情增添挑戰新層次，數月以來嚴重衝擊、甚至停止餐館業務；申請破產和計畫出售給經驗豐富的新餐館集團將使Friendly's自疫情中反彈，繼續投資於業務和顧客服務；更重要的是希望保留原餐館團隊的工作。

Friendly's餐館1935年麻州春田市創立，幾十年中，發生數次變化，1980年代鼎盛時期，有700多家連鎖店。該公司2011年曾申請破產，陸績關閉300多家餐館；2012年脫離破產保護時，擁有254家連鎖店；到2019年，在全美11州中的連鎖店降至160間。

2016年，Friendly's把公司的冰淇淋零售業和製造業務以1.55億元賣給德州的Dean食品公司。

Friendly's要求法院在12月中旬舉行聽證會，批准該公司提出的破產和出售計畫。

編輯推薦

破產 麻州 疫情

上一則

又傳疫情 新州安養院一周7病歿

下一則

疫情升溫 芝公校暫停9日返校上課

延伸閱讀

麻州新口罩令 乘公共交通拒戴口罩罰300元

麻州新口罩令 乘公共交通拒戴口罩罰300元
麻州選票破紀錄 州務卿斥川普「慣性撒謊」

麻州選票破紀錄 州務卿斥川普「慣性撒謊」
麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決

麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決
麻州9民主黨聯邦議員 全獲連任

麻州9民主黨聯邦議員 全獲連任
選舉初步結果 66%比32% 白登在麻州大勝

選舉初步結果 66%比32% 白登在麻州大勝
麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決

麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

2020-11-02 19:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇