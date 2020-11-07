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麻州新令 搭公交強制戴口罩

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州公共交通署將按規定對不戴口罩的乘客罰款。(記者劉晨懿之／攝影)
麻州公共交通署將按規定對不戴口罩的乘客罰款。(記者劉晨懿之／攝影)

麻州公共交通署(MBTA)6日宣布，州府最新口罩令已實施，MBTA將開始在車站、車輛和輪船上執行戴口罩規定，可對不戴口罩或面罩的乘客罰款。更新後的口罩令授權公交警察可對每次違規行為處以最高300元民事罰款。

影片來源：麻州公共交通署YouTube官方頻道

州長貝克頒布的新口罩令，要求任何人在任何公共空間，無論室內或室外，或是否能保持社交距離，都須戴上口罩或面罩。

MBTA稱，作為新令的一部分，任何五歲以上乘坐公共交通者都必須戴上口罩，也建議二至五歲兒童使用口罩。

MBTA表示，已告知員工開始提醒乘客帶口罩或面罩；公交警察會對未戴者先口頭提醒，如該乘客在提醒後仍未立刻戴上口罩，將報告給MBTA運營控制中心，該中心將上報，並與公交警察協調下一步行動。

據波士頓環球報，MBTA自5月起就要求乘客戴口罩，並大做宣傳和提醒，但沒有強制執行這一規定。按大多乘客說法，新冠疫情期間，絕大多數MBTA乘客都遮住口鼻，但不遵守者已經多到足以讓一些乘客擔心。

州長的口罩行政命令仍然提供一個潛在的漏洞，豁免了那些聲稱有某種醫療問題而不便戴口罩者，並且不要求他們出示證明。MBTA此前曾以該豁免為由，不執行強制口罩令。

從實際情況來看，交警很難對每一個投訴立即作出回應，尤其是乘客一般不會在公車或地鐵上停留很長時間。但MBTA很可能希望通過執法的威脅來提高遵守率。

MBTA司機工會此前曾要求制定更嚴格的口罩執行規則，基本上拒絕為不戴口罩者提供服務，並建議健康狀況而不能戴者使用MBTA為殘疾乘客提供的上門接送乘車服務。

MBTA最近在YouTube上發布一段視頻，聚焦那些在感染新冠病毒後倖存下來的員工，敦促乘客戴上口罩。

一些公交倡導者建議MBTA應該向乘客發放口罩；發言人表示，MBTA正在制定一項提供面罩計畫。

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