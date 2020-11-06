美國分裂嚴重 哈佛學者：成新總統挑戰

2020大選過程和結果都看到美國嚴重的分裂。圖為波士頓居民3日晚在Nubian廣場反川示威。(美聯社)

哈佛學者在大學甘迺迪學院4日舉辦的「選舉簡報」網路座談中，稱此次大選破紀錄的高投票 率和有序投票程序是在許多擔心亂象中讓人看到的一線希望；他們說，再次不準確的民調 預測令人震驚，十分憂慮無論誰當選，分裂的美國 會是嚴重挑戰。

曾經擔任過兩黨總統助理的該學院公共領導力教授葛根(David Gergen)說，雖然大選還在計票，看到數十年未出現過的高投票率，尤其是大批年輕、有色人種，和更多女性選民，以及投票計票過程透明，選後無混亂暴動，這些都是美國仍有希望的理由。

比較政治學講師諾里斯(Pippa Norris）說：「我們、他們」的普遍性對抗和民粹主義不僅分裂美國，也撕裂人民；許多人不願正視和傾聽問題，而是從中找出他支持某黨或某候選人的理由；此次大選的票站調查(exit polls)也凸顯了選民在政治認同和對領導人期望方面的分歧。

哈佛學者批評美國選舉人制度「過時」和「阻礙民眾投票，呼籲解散選舉人團，改為多數選票制。

與會學者十分驚訝今年的民調再度錯估選情；該學院教授馮雅康(Archon Fung)說，有些在藍色(民主黨)選區的民眾有著「疫情爆發和種族主義興起應能喚醒川普支持者放棄川普主義」、「美國能恢復正常」的想法，此次大選，發現「很多美國不是那些藍色地區的人以為是的美國」卻是更令人震驚的事。