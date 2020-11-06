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川普提訟勝算低 哈佛教授：但為有效政治工具

記者劉晨懿之／綜合報導

總統川普團隊在選舉結果接近的關鍵州提出法律挑戰，理由是可能存在投票欺詐；但哈佛法學教授並不認為總統的法律團隊可提出可信的論點，在法庭上取得成功；但政治學教授認為對川普來說，此舉可能是一種非常有效的政治工具，質疑選舉最終合法性與他在競選過程中的核心陳述一致。

據哈佛校報，幾個月來，川普一直批評在全國擴大郵寄選票的做法，其實郵寄投票早已存在，今年因新冠肺炎疫情使用地更為廣泛。

研究選舉法的哈佛大學法學院教授Nicholas Stephanopoulos說，想不出有什麽說法可以喊停賓州合法且有效的郵寄選票的計票工作。

他認為，鑒於白登在其他州積累的選舉人票數，最高法院受理此案並非必然；他說，法院政治性和意識形態性很強，但大法官們也很聰明，是否受理取決於這場官司能否在川普連任上起到關鍵作用；如果只是為讓川普在賓州某個郊區再獲得更多選票，他們不會參與其中，以致法律權威受損；但如果意味著川普可贏得大選，或會承受此風險。

他說，這些法律手段可能最終因選民的投票結果出爐而變得毫無意義。

哈佛法學院榮休教授特里布(Laurence Tribe)認為，川普提名的大法官早前已表態敢於主張自己的獨立性，因此他們不太可能背離正常的法律思維方式；若川普想依靠他們停止計票，可能會被回絕。

哈佛政治學院歷史與社會系教授凱薩(Alex Keyssar)認為，川普提起訴訟一部分是孤注一擲，另一方面是為宣稱結果在政治上不合規創造依據；如果白登獲勝，她認為川普會說「事實是我贏了，但被偷走了。」

凱薩認為，川普若敗選會採取更積極策略，這符合他的作風，滿足支持者，也將為他其後安排和沉浸在怨氣中創造基礎；但以此作為長期戰略是否有效尚未可知。

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