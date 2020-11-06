師生染疫不關校 普維登斯教師工會告公校

羅德島普維登斯教師工會(Providence Teachers Union)提告該市公校 系統和州教育局 ，要求強制暫時關閉一所涉學生和教師感染的公立中學，轉向遠程教育；該校數十名教職工因此事隔離而無法上班。教師工會已要求在下周三舉行聽證會。

據普維登斯日報，根據訴訟書，納塔納爾-格林中學(Nathanael Greene Middle School) 至少有三名學生和兩名工作人員檢測呈陽性，許多教職員工正在隔離。學生和教職員 「有無可爭議的權利在一個安全的環境中工作和學習，並遵守疾病控制和預防中心和羅德島州衛生部規定的準則，包括強制要求所有學生座位相距6呎，有足夠人員配備以確保有穩定和足夠的接觸追蹤能力。」

訴訟稱，該市公校一直未保障社交距離，有些教室裡，學生座位只有兩呎之隔；由於大批納塔納爾-格林中學老師病假，其他調來代課的老師打破人員穩定性；同時，由於人手不足，該校老師需要教授多個班級。

羅島州教育專員格林(Angelica Infante-Green)和普維登斯學區 校監Harrison Peters聯合聲明表示，該市學校是安全的，市府和學區致力持續改進師生安全問題。

羅島州長發言人稱，州長上周提及，羅德島開學後的七周的數據以及其他47個州和191個不同國家的學校的數據都清楚地表明，學校不是新冠病毒重要傳播者；把近10萬名羅德島學生帶離學校環境，很可能會導致傳播增加。

普維登斯教師工會要求州教育廳為所有學校制定明確的新冠疫情安全、健康和人員配置標準。

工會聲稱，在10月26日的一周內，至少有30名教職員因新冠相關問題無法上班；但無法與當地和州教育領導就需要採取更多措施保護普羅維登斯學校達成協議。

工會指羅島州感染者密切聯繫人追蹤系統已經崩潰，導致接觸陽性患者的員工延遲10天才得到通知。

工會表示，與其他地區公校的許多學校出現新冠病例後的處理方式不同，州府接管的普維登斯公校系統拒絕關閉任何出現感染、檢疫和相關問題的學校。