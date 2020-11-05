羅島州正名公投通過 將刪殖民地等字眼

羅德島選民3日通過公投案，刪除該州正式州名中的「殖民地」，讓官方州名為「羅德島」。圖為羅島州政府。(谷歌地圖)

很多人不知道羅德島州的官方名字是「羅德島和普維登斯殖民地」(Rhode Island and Providence Plantations)；羅島州選民3日通過刪除「普維登斯殖民地」字眼的公投 案，讓該州的正式名稱為「羅德島」(Rhode Island)。

羅島州選舉委員會4日凌晨1時發布公投結果，選民以52.8% 多數通過改名案；在羅島州正名之前，州長雷蒙多已簽署行政命令，下令刪除官方文件、代理商網站和該州雇員工資存根上州名中的「普維登斯殖民地」字樣；官員表示，刪除這些字眼，因為會讓人聯想到奴隸制形象。

這正是此次公投推動者要正名的理由；但反對者認為，「殖民地」(plantations)是指農業經濟相關的殖民地和定居點，與奴隸制無關。

羅島州通過正名案後，普維登斯非裔暨拉美裔民主黨 代表威廉 斯說，這項決定表明羅島州正在向包容和團結方向前進；投反對票的選民迪加多說， 人們只在提到羅德島是「面積最小但州名最長」時才會提到「羅德島和普維登斯殖民地」，現在刪去長名，「羅島還有什麼值得驕傲的地方？」。

9月進行的一項民意調查顯示，羅島州52％受訪者支持改名，40％反對；年輕人支持改名比率高；民意調查還顯示，此公投案中黨派間有很大分歧，69％的民主黨人支持更名，91％的共和黨人反對。