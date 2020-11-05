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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

麻州9民主黨聯邦議員 全獲連任

記者劉晨懿之／波士頓報導
聯邦參議員馬基贏得連任。（取自馬基臉書）
聯邦參議員馬基贏得連任。（取自馬基臉書）

麻州九位爭取連任的民主黨聯邦參眾議員在大選中全部贏得連任，包括聯邦參議員馬基(Ed Markey)。填補馬基初選對手甘迺迪三世(Joe Kennedy III)國會議員席位的是來自牛頓市的民主黨人奧金克羅斯(Jake Auchincloss)。

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)是麻州唯一無需參加2020年大選的聯邦議員；2021年麻州的國會代表團將全部來自民主黨。

據非官方選舉報告，目前已開出的98%選票中，參議員馬基以66.6%比33.4%大幅領先共和黨候選人歐康樂(Kevin O’Conner)；1976年就獲選為國會議員的馬基在9月初選時面對強勁的年輕對手甘迺迪三世，最初民調不被看好，但最後贏得勝利，成為首位在麻州選舉中擊敗甘迺迪家族成員的候選人。他與紐約議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)共同提出的「綠色新政」，以及一批青年領導的氣候組織「日出運動」力挺都為他贏得不少支持。共和黨候選人歐康樂是一位來自Dover的成功律師，早前並沒有參加過任何選舉。

在已開出的97%選票中，奧金克羅斯與共和黨候選人霍爾(Julie Hall)得票率為61.04%比38.96%。

此次選舉後，麻州聯邦參議員是華倫和馬基，國會眾議員從第一到第九選區分別是Richard Neal、Jim McGovern、Lori Trahan、Jake Auchincloss、Katherine Clark、Seth Moulton、Ayanna Pressley、 Stephen Lynch和Bill Keating。

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