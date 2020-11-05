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麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決

記者劉晨懿之／波士頓報導
汽車製造廠、經銷商花大錢做廣告，但阻止麻州通過「汽機車機械數據」公投案未成功。(記者唐嘉麗／攝影)
汽車製造廠、經銷商花大錢做廣告，但阻止麻州通過「汽機車機械數據」公投案未成功。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州2020年大選的公投問題一(Question 1)「汽機車機械數據」(Motor Vehicle Mechanical Data)獲得壓倒性支持，但選民拒絕實施公投問題二倡議的「排序選擇投票(ranked-choice voting )」。

根據非官方選舉結果，「汽機車機械數據」提案支持率為75%，反對25%；「排序選擇投票」公投案有55%選民反對，45%支持。

「汽機車機械數據」提案主張麻州2022年起，汽車製造商在麻州出售汽機車時，必須在車輛中配備遠程收集信息服務和無線傳輸汽車機械數據信息的裝置，亦即建立和開放標準化信息取用平台；車主可通過移動式應用程式查看和取用有關汽車的機械數據信息，獨立修車廠也可由車主授權，取用數據為車輛做維修和診斷測試。

公投問題一的支持和反對雙方投入至少4300萬元宣傳，是麻州歷史上投入資金最多的公投問題。

公投問題二主張選民按優先順序對候選人進行排名，選票將按輪數計算，淘汰選票最少的候選人，直至產生一名獲得多數票的候選人為止；此提案獲得眾多州外支持者和麻州主要民主黨領袖支持。

推動該選票問題的委員會領導層曾成功推動緬因州通過「排序選擇投票」，花費近800萬元在麻州宣傳這一概念；反對此措施的委員會僅花了2000元。

麻州參議員華倫和馬基、前州長派屈克和維爾德都支持此提案；共和黨和保守派團體則反對此提案。州長貝克也曾表示，他擔心這種措施會加重投票複雜化，而表態反對。

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