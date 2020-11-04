選舉初步結果 66%比32% 白登在麻州大勝

麻州首位亞裔參議員Dean Tran目前投票率低於民主黨對手。(取自Dean Tran臉書)

截止於4日下午，2020年大選麻州 計票完成約98%；據非官方統計，65.79%麻州選民投票給白登，32.39%投給川普；麻州亞裔 共和黨參議員 Dean Tran截止於4日票數暫低於民主黨對手克洛林(John Cronin)。

此次總統大選中，波士頓市選民對白登的支持率更高，占82.93%；投給川普占15.72%；華人聚居的摩頓和昆市，白登獲得選票率分別為74.59%和66.66%。這三個城市都已經完成100%選票統計。

麻州參議會選舉中，除了麻州首位亞裔參議員Dean Tran，其他爭取連任的現任參議員幾可確認獲勝。

據非官方數據，Dean Tran獲選票3萬9745張，占49.5%；克洛林獲4萬631張，占50.5%，兩人相差886張選票。但屬於該選區的費奇堡(Fitchburg )市出現了選票打印錯誤，約3000張選票的州議員名字順序有誤，有2000張已更正，剩下1000張將手動計票，預計周五才能開始計算。

克洛林在臉書已經宣布獲勝，稱非常榮幸能獲選為參議員，將繼續為自己出生長大的社區服務；但Dean Tran截止於4日下午並未回應是否獲勝或敗選。

據非官方數據，公投問題一投支持票選民占74.94%，投反對票占25.06%；公投問題二支持者占45.43%；反對占54.57%。麻州聯邦參眾議員全部為民主黨候選人獲勝。

此次選舉有競爭對手的麻州眾議會亞裔團成員中，Tram Nguyen獲61.86%選票戰勝共和黨對手；Paul Schmid, III目前得票率為56.9%高於共和黨對手Evan Gendreau的43.1%。其他成員陳德基、黃子安、Rady Mom和Maria Robinson此次選舉無對手，直接連任。