我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

選舉初步結果 66%比32% 白登在麻州大勝

劉晨懿之
麻州首位亞裔參議員Dean Tran目前投票率低於民主黨對手。(取自Dean Tran臉書)
麻州首位亞裔參議員Dean Tran目前投票率低於民主黨對手。(取自Dean Tran臉書)

截止於4日下午，2020年大選麻州計票完成約98%；據非官方統計，65.79%麻州選民投票給白登，32.39%投給川普；麻州亞裔共和黨參議員Dean Tran截止於4日票數暫低於民主黨對手克洛林(John Cronin)。

此次總統大選中，波士頓市選民對白登的支持率更高，占82.93%；投給川普占15.72%；華人聚居的摩頓和昆市，白登獲得選票率分別為74.59%和66.66%。這三個城市都已經完成100%選票統計。

麻州參議會選舉中，除了麻州首位亞裔參議員Dean Tran，其他爭取連任的現任參議員幾可確認獲勝。

據非官方數據，Dean Tran獲選票3萬9745張，占49.5%；克洛林獲4萬631張，占50.5%，兩人相差886張選票。但屬於該選區的費奇堡(Fitchburg )市出現了選票打印錯誤，約3000張選票的州議員名字順序有誤，有2000張已更正，剩下1000張將手動計票，預計周五才能開始計算。

克洛林在臉書已經宣布獲勝，稱非常榮幸能獲選為參議員，將繼續為自己出生長大的社區服務；但Dean Tran截止於4日下午並未回應是否獲勝或敗選。

據非官方數據，公投問題一投支持票選民占74.94%，投反對票占25.06%；公投問題二支持者占45.43%；反對占54.57%。麻州聯邦參眾議員全部為民主黨候選人獲勝。

此次選舉有競爭對手的麻州眾議會亞裔團成員中，Tram Nguyen獲61.86%選票戰勝共和黨對手；Paul Schmid, III目前得票率為56.9%高於共和黨對手Evan Gendreau的43.1%。其他成員陳德基、黃子安、Rady Mom和Maria Robinson此次選舉無對手，直接連任。

編輯推薦

麻州 參議員 亞裔

上一則

新州州長簽署全美最嚴限塑令

下一則

全美首位跨性別州參議員 德拉瓦州勝選

延伸閱讀

麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決

麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決
麻州選票破紀錄 州務卿斥川普慣性撒謊

麻州選票破紀錄 州務卿斥川普慣性撒謊
麻州九位民主黨聯邦議員全獲連任

麻州九位民主黨聯邦議員全獲連任
愛阿華、南卡共和黨參議員連任 民主黨奪回參院機率減

愛阿華、南卡共和黨參議員連任 民主黨奪回參院機率減
麻州投票熱烈 等結果選民焦慮 憂發生暴力

麻州投票熱烈 等結果選民焦慮 憂發生暴力
波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票