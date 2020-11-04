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防疫、投票順利 華人選民：食物飲水手套無用武之地

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州安多福鎮選民在投票站排隊等候投票。(林在榮提供)
麻州安多福鎮選民在投票站排隊等候投票。(林在榮提供)

在外州的女兒選前特別打電話來叮囑，帶食物、水和椅子去投票麻州安多福選民林在榮說，什麼也沒用上，20分鐘就完成投票。

她說，上午8時15分出門，投票站大約20來人的隊伍不長，都還在學校體育館的走廊上，無人在室外排隊；有的選區人多些，有的無需等候立刻便可投票。選站外也頗安靜，不見白登、川普支持者，只有少數地方選舉候選人的支持者在舉牌。

在選站的防疫上，投票站備有一次性用筆，選民圈填選票後可把筆丟到回收箱；她說，原本自己準備的筆也沒用上。選站內外，大家都戴口罩、保持距離；但是投票站只有一個出入口，走道狹窄，不同方向的選民難免面對面錯身而過，引來一些人抱怨。

Westford 選民李小玲和老公程東寧恐怕很多人排隊，帶上水和防風的帽子，特地選在上午11時半去投票站，「結果一個人也沒有，長驅直入」，她說，因為不想用選站的筆，自己準備了手套，未料每隻筆用完後都會消毒，「真是英雄無用武之地」；除此，小鎮還提供口罩、洗手劑，防疫沒話說。

去年在新罕布夏購屋，並換駕照成為新罕州居民的謝立言3日說，因為新罕州接受投票當日登記選民，所以自己一早到選站先辦理選民註冊，再拿著證明單到同地點的投票站投票，過程順利，幾乎沒有排隊。

感覺上，新罕州人口較少，今年又有疫情，並不減選民投票熱情；投票站秩序良好，沒有等候長隊，投票站所在學校的進出車輛絡繹不絕；他說，與原住地麻州不同的是，新罕州投票按姓氏排序，麻州則按地址選區分類；投票站內的選民似乎沒有太注重社交距離，「但我自己非常小心」。

有趣的是，投票前夜，他幫仍設籍麻州的妻子上線查看「選民狀況」時，赫然發現自己方名字仍列在麻州選舉人名冊上；他說，不太明白州與州之間的聯繫運作，「但這應是個有可能重覆投票的漏洞」。

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