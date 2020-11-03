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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

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艾默生學院民調：白登佛州領先川普6個百分點

記者劉晨懿之／波士頓報導

艾默生學院(Emerson College)和波士頓7台聯合進行的最新民調顯示，在重要搖擺州佛羅里達，前副總統白登領先總統川普六個百分點，支持率分別是51%比45%。

據波士頓7台，在過去的六次總統選舉中，贏得佛羅里達州的候選人入主白宮。艾默生學院民調負責人金博爾(Spencer Kimball)說，「普遍認為沒有共和黨總統候選人可以在不贏下佛州的情況下獲勝，這就是為什麼一些人認為川普在2016年大選後離開紐約大本營前往佛州，以確保該州選票的原因。」

該民調還顯示，佛州選民非常關注新冠疫情。該民調結果顯示，79%的佛州受訪選民認為新冠病毒對公眾健康構成重大或中度威脅，僅有21%的選民認為新冠病毒是次要威脅或根本沒有威脅。

36%受訪選民表示，經濟是他們最關心的問題，而24%受訪者選擇了最關心新冠病毒，11%選民選社會公正。

金博爾說，隨著病例的增加，特別是在佛州疫情的發展，選民對病毒的焦慮增加，正因為如此，他相信川普對病毒的處理並不被視為非常積極，所以看起來部分選民可能可轉支持白登，期待採取一種不同的應對方式。

另一個突出的結果是性別差異。接受民調的女性青睞白登超過川普近20個百分點，支持率59%對40%；川普在男性中的優勢是52%對41%。在65歲以上的耆老受訪者中，白登以53%對45%的比例領先。

金博爾說，在2016年，川普以耆老優勢取得勝利，但這次看來，耆老選民由於比其他年齡段受新冠病毒影響更大，特別是獨立黨派的耆老選民，似乎已經背離總統。

川普 佛州 民調

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