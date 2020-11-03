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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

發揮影響力 麻州有選民用「腳」投票：搬到搖擺州

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州是典型深藍州，連續九次總統大選都是民主黨總統候選人壓倒性勝利。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州是典型深藍州，連續九次總統大選都是民主黨總統候選人壓倒性勝利。(記者唐嘉麗／攝影)

社媒群組中為總統大選辯論的華人選民，常在吵得不可開交的時候，被人提醒「不管你支持誰，麻州選舉人票的結果都是一樣的」；作為深藍州的選民，連續九次總統大選都是一面倒地傾向民主黨提名的總統候選人，這種「早就知道選舉結果」的結果，讓有些選民決定用「腳」投票：搬到搖擺州，發揮選票影響力。

計畫到新罕布夏州退休的章姓夫婦，搬離麻州原本就在計畫中，但今年能在新罕州投票，讓他們有種「比以前更重要」的感覺。「這兩票，肯定與在麻州的不一樣」，他們說，早早申請了郵寄選票，並送到鎮公所選務人員手中，「經過很嚴格的身分和住所驗證，我們覺得選務工作做得很好，讓人放心」。

波士頓環球報報導中也有類似故事；從事數據研究的法哈里亞2016年找工作時有兩個選擇，回到自己成長的大波士頓地區，或留在當時工作的矽谷；但因為川普勝選，他決定要住到2020大選有影響力的地方。「因為上次大選，我搬到奧斯汀」，他說，2016年德州選票差距很小，成為德州選民十分重要。29歲的法哈里亞認為自己能大選做出貢獻，和他身邊許多新選民一樣，希望改變德州的選舉版圖。

原住麻州，現在北卡經營貨運公司的托德金一直是共和黨的支持，他說搬家是對政治有些厭倦，想找個便宜和氣候好的地方。51歲的托德金說，很高興今年可在關鍵的北卡投川普一票。

68歲的貝達德幾年前退休後，離開一輩子居住的伍斯特市，搬到佛羅里達州；他說，在麻州常覺得自己的選票無關緊要，但在至關重要的佛州戰場，每一票都很重要。

31歲的珊朵絲9月從波士頓搬到費城後，立刻註冊成賓州選民，並申請郵寄選票，投票支持白登。她說，在某種程度上，知道自己這一票可能為賓州帶來不同的結果，「感覺很棒」。

麻州 德州 投票

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