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麻州州務卿預測投票數破紀錄 稱選舉日投票安全

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州州務卿蓋文預計麻州今年投票將創紀錄。(取自發布會視頻)
麻州州務卿蓋文預計麻州今年投票將創紀錄。(取自發布會視頻)

麻州州務卿蓋文2日說，麻州選舉官員估計3日大選日將有超過100萬選民前往投票站投票，加上已經投出的230萬張郵寄和提早選票，預計將達到360萬張創紀錄的投票數。

高爾文預測今年投票數將超過2016年330萬張最高紀錄。麻州此次大選有超過480萬人登記投票，不活躍選民的數量有所下降。

蓋文說，他們觀察到很多往年不活躍的選民今年也參與投票，包括在一些往年不太活躍的地區，也已看到巨大和上升的投票興趣。

他說，利用今年的提早投票和擴大的郵寄選票較多是住在郊區的居民；在麻州幾個最大城市中，這兩項參與率並沒有那麽高，這意味著這些選民3日將親自投票。

投票站將在周二上午7點至晚上8點開放，每個投票站都會有一名警察在現場安保；蓋文說，各政黨主席已被告知，雖然他們可以在投票站派駐觀察員，但這些觀察員不能與選民互動。他說，即便大批選民出現在投票站，預計麻州選舉日將是「非常有秩序的一天」。

他說：「我們將堅持秩序。如果有任何人試圖以任何方式阻撓投票，包括利用車輛堵道路等；執法部門將立即採取行動，以確保投票站仍然可正常使用。」

他補充道，麻州法律禁止在投票區150英尺範圍內進行任何政治活動。

他還希望選民知道，在新冠疫情下，選舉日的投票將是安全的；他自己本人也計畫3日親自投票。

為了緩解選民對病毒感染的擔憂，州務卿辦公室已經指示地方選舉官員在選舉日13小時的投票開放期間，在投票站盡可能多地創造安全距離、盡量簡化程序，保證投票的安全。

麻州郵寄選票如在11月6日下午5時前收到，都會被計算在內；仍未寄出郵寄選票者可放入官方選票箱，或改為親自到投票站投票。

仍未寄出郵寄選票的選民可放入官方選票箱，或改為親自到投票站投票。(波士頓市府提供...
仍未寄出郵寄選票的選民可放入官方選票箱，或改為親自到投票站投票。(波士頓市府提供)

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