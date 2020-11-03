麻州頒夜晚居家建議、新口罩令 6日起堂食晚上9時半結束

麻州州長貝克頒布新的居家建議、口罩令和限制聚會令。(麻州州長辦公室提供)

麻州 連續10天新增新冠肺炎病例逾千，州長貝克2日頒布晚間居家建議、新的口罩令及限聚會令，以遏制疫情 發展；新規定從11月6日凌晨零時起生效；貝克稱當前並不會再度關閉經濟或學校。

貝克說，公衛署建議居民在晚上10時至次日早上5時期間待在家中，避免不必要出行，但上班、買菜、健康相關事務或散步除外。

為配合居家建議，娛樂場所及餐廳堂食必須在晚上9時半至次日5時關閉，包括室內外的電影院 (包括汽車電影院)、表演場所、體育設施、賭場、動植物園、健身房、個人護理中心、理髮和美甲店等。餐廳食品及非酒精飲品的外賣和自取可繼續；所有酒類和娛樂大麻出售都必須晚上9時半停止。

新的口罩令要求無論是否能與他人保持六呎距離，居民在所有公共場合都必須遮面或戴口罩。新令仍豁免因醫療或殘障情況而不能戴面罩，及5歲以下居民，不過鼓勵2至5歲兒童戴口罩。

州長頒布的新聚會限制令要求，私人住宅的室內聚會人數限制從25人減少到最多10人，室外聚會從50人減少到不得超過25人；公共場所和活動場所集會人數限制在25人不變。另，新規還要求，無論規模或場所的所有集會都必須在晚上9時半前結束且人群散去。

新聚會令還要求聚會組織者向當地衛生部門報告已知的陽性病例且配合追蹤接觸者；授權當地衛生及執法部門繼續執行如違反集會人數限制，超額每人罰款500元的規定。

貝克說，麻州自勞工節以來日新增病例增長了300%，住院人數增長145%；疫情正在往錯誤的方向發展，希望民眾提高警惕，遵守防疫規範。

他還提到，在麻州，學校和餐館都沒有爆發大規模感染，學校並不是超級傳染者，仍鼓勵學校開放。他說，面授對學生心理健康和學業都有好處。

州府還將更新新冠肺炎數據報告方式，每日報告將推遲到下午5時公布，新報告將增加互動性，添加按年齡區分的每日新增數、清晰展示大學測試信息，及從3月以來的疫情趨勢。另，公衛署還新聘300名密切接觸聯絡員，重點提升多語言服務。查詢詳情可上網bit.ly/3ejtQeE。