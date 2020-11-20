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伯克利音樂學院與北京機構合作 培養新一代音樂人

記者劉晨懿之／波士頓報導
伯克利音樂學院與中國國際教育機構凱文教育集團合作簽訂合作協議，旨在為中國培養新一代現代音樂人。(凱文集團提供)
伯克利音樂學院與中國國際教育機構凱文教育集團合作簽訂合作協議，旨在為中國培養新一代現代音樂人。(凱文集團提供)

伯克利音樂學院(Berklee College of Music)近日與中國第一家A股上市的國際教育機構──凱文教育集團簽訂合作協議，將協助完善K-12年級國際音樂班課程體系，每年派獲獎藝術家和教育家到訪，並為凱文學生和其他中國學生專門研發寒暑假課程；旨在為中國培養新一代現代音樂人。

據伯克利音樂學院，該校與K-12年級教育機構凱文集團全面合作，不僅為凱文帶來世界一流的創意教育資源，也為中國音樂愛好者帶來最新的音樂理念和知識。此外，還將通過工作坊、音樂營和大師班，為中國學生與伯克利音樂學院的藝術家和教育家提供文化交流機會。

凱文集團每年將邀請伯克利的藝術家和教育家，為學生提供演出、音樂技術和製作等方面的實踐和創新教育體育，還將邀請伯克利教師和校友在中國進行表演和舉辦特別活動。

伯克利將通過旨在磨練學生在各種流派和風格中的基本演奏技能和技巧的項目，加強凱文現有課程設置，確保凱文和其他中國學生能與國際知名藝術家一起創作、交流和表演。學生可參與伯克利設計的冬季和夏季課程，可選音樂製作和技術、現代音樂和音樂劇表演等課程，完成者將獲得參與證書。

伯克利負責全球戰略和創新的高級副校長Panos A. Panay說，伯克利致力於培養全世界最有靈感藝術家的創意和職業潛能，渴望成為對全球音樂和創意產業有影響力和關聯性的院校。他說，中國的人才數量驚人，音樂產業的成長和創新不斷給人留下深刻印象。伯克利在美國、南韓和世界其他地方對音樂產業發展都有很大影響和幫助，希望在中國也能產生類似積極影響。

伯克利音樂學院擁有眾多知名音樂人校友和學生，包括Quincy Jones、John Mayer、王力宏、歐陽娜娜和王源等。

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