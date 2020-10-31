波士頓市長 鼓勵全民新冠檢測

波士頓市鼓勵所有居民都考慮接受新冠檢測。(取自波士頓市府官網)

波士頓 市長偉殊10月30日宣布啟動「波士頓檢測 (Get The Test Boston)」倡議，旨在鼓勵所有居民都積極接受新冠病毒檢測。波士頓三大球隊、兒童醫院、Wayfair及多家企業、醫院、學校和勞工組織都簽署承諾書為員工定期檢測提供所需資源。

波士頓市府鼓勵所有居民無論是否有症狀都考慮接受新冠測試。如果已出現症狀、存新冠肺炎 併發症高風險、曾與感染者接觸過，或曾旅行或參加過大型聚會，則應該檢測。

偉殊說，波士頓新冠肺炎數字正在增加，數據顯示需要更多居民接受檢測。他鼓勵城市每一位居民查看現有城市資源，認真考慮接受檢測，以保護自己和社區。

波士頓現有兩個移動站點提供免費檢測，開放給所有人，目前停在東波士頓的中央廣場(Central Square)和洛士百瑞的努比亞廣場(Nubian Square)。 測試點每隔幾周會變化地點，優先考慮最需要的社區。

全市共有30多個檢測點，市府提醒這些社區檢測點可能會對有無症狀和保險覆蓋範圍有不同政策，鼓勵民眾提前查詢和聯繫：bit.ly/3kIk883。

偉殊還宣布，市級員工每14天可有一小時帶薪假去做檢測；他也鼓勵波士頓企業和雇主確保員工知道何時和如何接受檢測，並能獲得所需資源；各機構可參與「波士頓檢測」承諾。

市府鼓勵企業和民眾分享麻州各地可進行新冠檢測的地點，並在社交媒體上使用標籤「GetTheTestBoston」鼓勵更多人檢測。