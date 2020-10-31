挺白登華人 期待族裔團結新局面

參加草根組織Indivisible活動的華人反川普挺白登。(王曉冬提供)

從事生物科技的章斌來美30年，一向以獨立黨派身分投民主黨 ，川普當選後決定註冊成民主黨，熱中支持白登 ，並關注全國各地可能「翻藍」的聯邦議員選舉，通過捐款等方式支持。「現總統太差了」，他給川普評負100分，指他破壞美國 制度和民主制度，導致社會撕裂，人民內鬥，如繼續連任有內戰可能。而白登是個「正經的人(decent person)」，與家庭關係令人感動，且部分政策偏向提升少數族裔地位。他相信白登會選強大團隊治理好國家。

麻州艾克頓Indivisible組織成員王曉冬9月初牽頭發起全國性的反川華人短信拜票組，主攻搖擺州向民主黨選民拜票，八周來在MoveOn平台上已完成拜票130萬人次。

王曉冬指白登有良知，人品誠實與堅韌，從小克服口吃，多次經歷失去親人痛苦，不斷從逆境中奮起及重建。如果當選，有望積極倡導各族裔的團結與整個社會的療癒；限制各種政治不正確的言論，減少對弱勢的歧視言論與行為。還會著重解決問題，扭轉疫情；而不是以甩黑鍋中國；因此會減輕目前強烈的反華傾向，減少美國華人間的分裂。她希望美國的國際形象得以改善，國內種族衝突減少；人們重新安居樂業，減少黨派及種族的分裂與仇恨。

活躍華埠的駱理德說，若白登當選，將會遵循科學和醫學專家的意見來遏制新冠大流行，保護脆弱社區；將為工人、家庭和小企業提供更直接的疫情救濟方案；將對投票權、公平重新分選區、公民權力、移民權益採取更堅定的立場；還會提升國際合作，參與全球氣候會議等；將遏制右翼及白人至上主義團體的危險增長；將支持更公平的稅收和經濟政策，而不是為1%人群制訂片面政策。她認為一個好總統應該關心和支持人人平等和正義，尊重法治和民主制度。