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挺川華人 盼延續「美國第一」

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓華人參加支持總統川普連任活動。(李東源提供)
波士頓華人參加支持總統川普連任活動。(李東源提供)

2016年首次投票選總統的波士頓居民李東源一直全心支持川普。這次選舉，與支持川普的華人集資上萬元在新罕布夏州為川普租了四個大廣告牌，署名華裔美國人愛國者。

李東源說，支持川普打破政治正確、推進言論自由；維護憲法；實現中東和平、消滅恐怖組織；加強邊境控制，防止大量非法移民拖垮美國經濟和治安；捍衛美國傳統基督教價值觀和司法體系，確保西方文明的延續；減稅促進經濟、股市、房市和401k大漲。他說，川普的連任會是這些好政策的延續，利國利民；川普政府的政策才會使全民平等、和諧共處。司法部對常春藤校平權(AA)錄取的訴訟就是最好的例子。

在麻州居住20年的安多福房產經紀人王藐若說，川普上任三年多來，完成200多位法官的任命；實現經濟空前繁榮，401K翻倍增長，失業率歷史最低；在邊境修起圍墻，讓長期拖延的退伍軍人善後事宜得到解決，軍隊得到更多經費，還實現中東和平，與北韓和平共處。「川普兌現了他的承諾」。川普讓上帝重新回到生活中，為美國人民利益鬥爭。她認為川普連任將繼續鼓勵勤奮努力學習工作的亞裔，獎勵多勞多得，讓華人及亞裔實現美國夢。

住在西北郊的麗娟今年8月剛入籍，首次參加美國大選。她認為，川普大義凜然、無所畏懼、真實坦蕩，不虛偽、不做作，他愛美國，愛上帝。她支持川普的減稅政策，加強法制，阻止非法移民、減少難民，增加就業機會及股市和經濟政策，教育上實行擇優錄取，這點對華人孩子重要。她認同川普的 「美國第一」，因為全球化不符合美國人的利益。她說，川普連任就是正義壓倒邪惡、捍衛美國憲法，就是法律與秩序；能帶領美國走出新冠陰霾，開放美國，讓人們過上正常生活，重啟經濟。

麻州安多福房產經紀人王藐若支持總統川普連任。(王藐若提供)
麻州安多福房產經紀人王藐若支持總統川普連任。(王藐若提供)
麗娟支持總統川普連任。(麗娟提供)
麗娟支持總統川普連任。(麗娟提供)
麻州安多福房產經紀人王藐若參加支持川普連任活動。(王藐若提供)
麻州安多福房產經紀人王藐若參加支持川普連任活動。(王藐若提供)

川普 美國 非法移民

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