MIT教授黃亞生：白登勝選有助改善美中關係

麻省理工學院商學院教授黃亞生接受本報視訊採訪。(截自視頻)

無人能斷言大選結果，但麻省理工學院史隆商學院前副院長、時代基金會講座教授黃亞生接受本報專訪時說，民調領先的白登 若能擊敗一個全面失敗的總統而勝選，十分正常和能理解；白登勝選將有助美國 融和、回到多邊關係世界舞台、重建中美關係。

影片來源：記者唐嘉麗

但今年大選的第三種可能，因民主黨人居多的郵件選票未能即時開出，川普在僅計出大選當日票數後就宣布當選，美國可能發生混亂、甚至暴力局面，非常讓人擔心。他說，沒有一個權威機構解決選舉糾紛是美國選舉制度上很大的問題。

在中美關係上，民主和共和黨的分歧並不大；除了中國早期處理疫情不透明，多年在知識產權、市場進入、政治措施上不符西方國家期望，體制也是重要因素；他說，西方國家與中國經濟交往，有一個「中國會逐漸步入世界民主法治體制」的假設，但中國顯然並未如此，對抗中國體制也是兩黨的共識。

但是兩黨最大的區別是，民主黨主張全球暖化、公共衛生、伊朗核協議等方面的多邊體制協作，這其中就包含了與中國的雙邊合作。

他認為，白登執政，中美關係會有所改善，但不會回到過去時代；仍有許多緊張與對抗，但不會有當前的失控衝突。

受邀參加亞洲學會和聖地牙哥加州大學組織的新總統專家建言小組的「科技交流」課題組，黃亞生說，他們建議獲勝後的白登政府認清與中國的複雜和依賴關係；不主張會傷害中國，也損及美國科研和大學的完全脫鉤，不主張限制中國留學生 ；應認識中美有競爭和敵對的複雜面，也應傾向並掌握既有競爭又有合作的關係；對中政策應就事論事，而非以統一政策來因應。

總體來說，川普的中國政策是失敗的，但不能否認，有些措施做法可為白登政府更好的發揮運用；他舉例說，在因應中國知識產權問題上，民主黨政府過去採取等候自行改善的放任政策，共和黨祭出脫鉤的貿易戰，未來白登政府應該採中間做法，通過美國掌握的市場技術針對在美投資的中國公司提出要求，重視並改善中國知識產權問題。他說，川普「殺敵一千，自傷八百」的貿易戰做法固然可議，但其思路可取，採取合理適當措施很有必要。