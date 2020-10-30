世報「在家快樂時光」繪畫賽 11.11截件

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。

由世界日報 與美國 味全公司聯合主辦的2020「在家的快樂時光」繪畫比賽將於11月11日截稿，全美16以下歲喜愛繪畫的兒童及青少年可以線上投稿，用畫筆描繪疫期自己和家人居家休閒娛樂的情境與感受，並獲得獎金獎盃和展覽機會。

此次比賽徵收11x14 或14x11吋尺寸的繪畫作品，網上投稿可參考：bit.ly/weichuanwj；實體投稿可在作品背後註明姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別）截止日前寄至紐約 世界日報活動組：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357。

比賽依年齡分6-7歲、8-9歲、10-11歲、12-13歲組、14-16歲等五組。各組前三名及佳作可分別獲得獎金200、160、120、60元，前三名有個人獎盃，收件截止日期於11月11日，25日在世界日報及新聞網公布評選結果。所有得獎作品將公布在世界日報及世報新聞網，並於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站： bit.ly/weichuanwj，或電洽：718-746-8889分機6309。