一個都不能少 眼科醫師鄭宏銘尋根鍥而不捨

鄭宏銘(右)、鄭融父子與淡水世界和平公園內、紀念其父母鄭子昌夫婦的紀念雕塑。(趙小怡提供)

每家都有長遠流傳的故事，退休眼科醫師鄭宏銘說，從小就好奇自己從何而來，搜尋家庭和家族故事的志業未曾中斷，「這是認清自己的過程，一輩子的事」。

最近受邀在文協雲鶴社講故事，說的是多年來的個人研究發現與心得，那段曾經輝煌、眾多版本、被寫入歷史，「已沒多少人關心」的鄭氏家族故事。

鄭宏銘是1800年代自廈門遷移到台灣 淡水的鄭氏家族第五代成員，他說，鄭成功是自己先人同父異母的哥哥；在線上講座中，他淺談鄭家的女人：歹命的鄭芝龍正室顏太夫人、最後切腹自殺的鄭成功日裔母親翁太夫人、鄭成功夫人「虎媽」董太夫人，以及鄭成功妹妹鄭婉逃出日本 宗教迫害等故事；曲折與趣味之後是眾多歷史背景材料、文獻收集考證，和日積月累、鍥而不捨的追尋挖掘。

多年前，他致力尋找父親被日本徵兵後搭乘的「神靖丸號」被擊沉在新加坡 外海的歷史，聯繫上許多受害者遺屬、找到完整的受難者名冊、被寫進龍應台的「大江大海」一書，也完成在淡水為父母親建造紀念雕塑的願望；搜尋家族歷史也一樣，「都是為了『我是誰』找答案」。

有關鄭芝龍、鄭成功的傳說和故事很多，鄭宏銘說，自小聽家族長輩述說、留意收集每部著作、戲劇、地圖，比對流散在中國、日本、歐洲的文獻資料，追逐先人足跡，花了很多功夫反覆查證、辨認真偽，鑽研明鄭興亡史，為的是找出合理正確的先人事蹟版本；這些年來，他以多篇撰寫和編輯的文章書冊留下研究紀錄。

資訊發達、網路搜尋帶來很多尋訪查證的便利，鄭宏銘說，最大的震撼是去年淡江大學「鄭芝龍的海洋時代」國際會議中披露的滿文檔案資料，首次知道當年與鄭芝龍同時被放逐到盛京和寧古塔的家口名字，以及與他一起遭斬首的11位先人名單，子孫輩中僅16歲以下得以倖免；他說，知道名單，就知道立牌位時該怎麼寫，「就像一部電影片名：一個都不能少」，400年後能知道到底發生了什麼事，「這是鄭氏家族史的大事」。

搜尋家族史過程中，對鄭芝龍打下的海上江山有番新的認識，對鄭成功的「民族英雄」稱謂也有自己的解讀，鄭宏銘還追蹤到遠在馬來西亞檳榔嶼的「開山王廟」，參與200年老廟的牌樓重建工作的廟史編輯，將鄭氏海圖與鄭芝龍、鄭成功父子生平刻在新造牌樓基柱上；過程中，兒子鄭融參與家族歷史的英文編撰、妻子趙小怡協助編輯校正，他也編輯出版中英文「開山王廟」一書；鄭宏銘說，一生尋根工作大半完成，發掘遺失湮沒的家族史有成就感，有下一代參與，令人欣慰。