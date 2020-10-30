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塔夫茨大學攜手2城鎮 推公校新冠集合測試

記者劉晨懿之／波士頓報導
塔夫茨大學與梅德福德和尚莫維爾合作，為公立學校提供集合新冠病毒測試。(取自塔夫茨大學官網)
塔夫茨大學與梅德福德和尚莫維爾合作，為公立學校提供集合新冠病毒測試。(取自塔夫茨大學官網)

塔夫茨大學(Tufts U.)29日宣布將與美德福和尚莫維爾兩城鎮合作，最早明年1月為兩地公校師生提供被認為更高效和經濟的新冠病毒集合測試。

塔夫茨大學將與二城市分攤測試費用。公校師生將自行用非侵入式的棉簽在鼻子前部採樣；幼兒園到八年級學生則由學校護士或醫護人員協助採樣。

這種檢測方法可讓各學區同時對多名學生進行檢測。採樣過的八個一組的棉簽將送往麻省理工學院和哈佛大學創辦的布羅德研究所(Broad Institute)；如果測出陽性，該組每個人都將被單獨複檢，找出陽性病例。因為該計畫只需要分析所有測試的一小部分，比大規模的個人測試更便宜。

測試將比通常使用的「腦刮子(brain scraper)」方法，即把一個拭子深深伸進鼻內的侵入性更小。

美德福公校已開始對幼兒園到四年級和六年級的學生開放面授和遠程混合教學，並計畫下周讓五年級學生返校。該鎮希望11月中旬允許七年級和八年級的學生返校，之後再開放高中生回校上課。塔夫茨大學在該市開始混合教學後，已為他們提供了每周一次的測試，在10月份進行了大約900次測試。該市公校校監表示，檢測緩解了很多焦慮和壓力。

尚莫維爾預計12月初開始分階段實施混合教學。塔夫茨大學將在恢復面授課程時開始對該市公校教職員做檢測；該市校監說，尚莫維爾及周邊社區人口密度高，對師生定期測試是成功重開學校的 「最後一塊拼圖」。

公校 檢測 哈佛大學

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