波士頓台灣影展 「出發」導演談拍片心路

第二屆波士頓台灣影展 10月大片「出發」日前播畢，影迷與電影的正副導演黃茂森、林淑瑜進行一小時打破時差和空間限界的網上輕鬆對談，閒聊拍片緣起、冒險、啟發和花絮。

「出發」是台灣馬拉松選手陳彥博挑戰極地的紀錄片。黃茂森說，台灣人民很熱情，工作團隊不難找。自己在電視上看到他在撒哈拉沙漠長跑的影片，心想「怎麼有這種瘋子」；打電話去的時候，一開始被以為是詐騙集團。

他說，跑步和訓練的過程十分孤獨；拍這部片，讓他對平凡人追求夢想，有另外一層了解，也許下一部劇情片，會往這個方向走。

被問到拍這部片，有引起對跑步的熱情嗎？林淑瑜笑說，「工作人員是有跑一些短的，像10公里這樣，然後跑完就『封腳』了。」

座談會開始前，波士頓台北經濟文化辦事處處長孫儉元有簡短致詞，對僑界表達關心。

活動主辦方表示，波士頓台灣影展的特色之一，是有為觀眾看完電影後，透過參與座談會延伸反思的機會。影展將於10月30日至11月2日放映「滿月酒」，有關影展信息可上官網：https://www.taiwanfilmfest.org/，購票可上：https://bit.ly/3m6M9q2。