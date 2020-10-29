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1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

紐英崙專協線上年會 探索新冠病毒演化與財經影響

記者唐嘉麗／波士頓報導
專協年會邀請侯全益(四排右二)、林清詠(二排左一)、陳溢茂(一排右一)主講，探討新冠病毒疫情的影響。(截自網路會議視頻)
專協年會邀請侯全益(四排右二)、林清詠(二排左一)、陳溢茂(一排右一)主講，探討新冠病毒疫情的影響。(截自網路會議視頻)

紐英崙中華專業人員協會第43屆年會24日在線舉行，近百會員友網上相聚，圍繞大會主題「新冠病毒疫情對社會的影響」，聆聽專家演講，吸收新知，提問交流，探索因應面對之道。

波士頓布利根婦女醫院急診和重症(ICU)醫生侯全益(Peter Hou)以「新冠病毒疫情： 一線醫療從業人員的觀察與想法」 為題，分享疫期急診室一線醫護人員參與抗疫的見聞，從李文亮事件談起，他分享許多照片圖表，說明各類醫療人員在疫情中的角色，疫情衝擊、危機處理；引述截至9月16日的數據指出，全美500多家醫院中有8015名醫護人員染疫，1718人喪生，其中護士死亡213人，是受創最重群體；除了染疫而死，也有少數不堪身心負荷自殺身亡。

他說，醫藥界仍在摸索研究中尋求因應，疫情仍在，戴口罩是簡易有效的預防法，但不應追求時尚去戴炫酷但無防疫作用的口罩。

圖策(Graphen)智能科技公司創辦人林清詠主講「新冠病毒實時演化監控」介紹該公司團隊把去年12月以來全球新冠病毒排序資料，以全基因組序(whole genome sequences)路徑分析，彙整在今年3月發布的「監控新冠病毒演化」(Monitoring COVID-19)平台上，公布全球新冠病毒的數萬種變異和擴及全球的傳播途徑，與全球實驗室分享病毒資料。他說，這個系統分析新冠病毒SARS-CoV-2與世界各地9000多支病毒株，分析4萬種以上已知的全基因組測序變體，了解每支病毒突變，找出這些變異在近3萬處的基因位置點、如何變化、可識別病毒的演化鏈和群集體，確定突變及擴散的過程。

他說，根據該系統，變異的新冠病毒有八個主要類別；美西病毒與中國有關；美東病毒主要來歐洲，紐約九成的病毒來自法國，不同於義大利和巴西類別；而3月中疫情爆發的麻州，其病毒主要來自紐約。

舊金山州立大學財務金融系退休教授陳溢茂在「新冠疫情新常態下之企業轉型和投資機會」演講中，直指此次疫情已造成自1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，也改變人類消費和工作行為和企業經營模式，網上購物、居家辦公、供應鏈重組等已成主流；疫情過後仍將影響經濟體系的運作，形成疫後新常態。他分析新常態下，尤其是新科技和新經式的應用產生的投資機會，列表列舉各領域可能的應用和技術，也介紹相關上市公司在疫情間以200-400%快速上漲的股價表現。

他說，未來虛擬實體整合平台、無接觸技術、生物醫療暨疾病防治等方面的科技與應用將有很好的發展，即使受創最重的旅遊航空股，已在3月23日最低點後，緩慢回升，他認為儘管股價要到21或22年才會升得快，長期來說，這些必要性商業的股票還是有希望。

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