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1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

康州旅行警告名單 麻州入列

記者劉晨懿之／波士頓報導
康州將麻州加入新冠疫情旅行警告名單，麻州州長鼓勵遵守規定。(記者劉晨懿之／攝影)
康州將麻州加入新冠疫情旅行警告名單，麻州州長鼓勵遵守規定。(記者劉晨懿之／攝影)

康州10月27日將麻州加入新冠疫情旅行警告名單，麻州州長貝克28日要求居民尊重其他州實施的防疫規則。

據WCVB，貝克表示，雖然他可能不同意南方鄰居州的決定，但承認州長需要做其認為最佳方式來保護居民；麻州也有相關旅行規定，因此他建議居民遵守各州規定。

麻州最近新增COVID-19病例激增，連續多天新增病例超過1000例；新檢測者的日陽性率已連續7天超過5%。

當一州平均每10萬居民每天有10個或更多新病例，或在7天內報告10%或更高的陽性率時，這個州就會自動加列至康州的旅行警告名單中；賓州和加州27日也被添加到此名單中。

當前康州旅行警告名單包含全美40州和兩個地區；依規定，這些地區到康州的訪客在抵達後需填寫旅行表格，出示新冠病毒檢測陰性證明，否則需隔離14天。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)27日也表示，麻州已符合被加列到該州的旅行建議名單的標準，但並未加列的理由是 「地區間的相互聯繫和兩州間的交通方式」。葛謨說，實際操作中，如果康州、新澤西、麻州或賓州疫情已符合列入旅行建議標準，紐約州高度不鼓勵在這幾個州之間進行非必要的旅行。

貝克指出，包括麻州在內的很多州級旅行規則中都有例外規定，允許通勤者或必要行業者越過邊境而不受檢疫限制。

麻州 紐約州 檢測

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