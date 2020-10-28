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波士頓發布安全慶祝萬聖節指南

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓市府發布安全慶祝萬聖節指南。(波士頓市府提供)
波士頓市府發布安全慶祝萬聖節指南。(波士頓市府提供)

波士頓今年不禁止討糖活動(trick-or-treating)，市長偉殊和公衛委員會27日發布疫期安全慶祝萬聖節指南，但提出一系列防疫建議，敦促居民採取額外防護措施，保障自我和他人安全。

公衛官員提醒，萬聖節的討糖、化妝派對、鬼屋等活動都會增加新冠病毒傳播風險，鼓勵民眾尋找更安全、虛擬等替代方式慶祝節日和享受樂趣。最安全的是僅與同住者接觸，在戶外保持安全社交距離和其他防疫措施，遠離擁擠地區，不要參加聚會。

市長偉殊說，今年萬聖節最重要的是任何活動應以保障自己、鄰居及社區安全的方式進行；包括避免與討糖者直接接觸，全程戴口罩，在吃任何事物前洗手，以及避免舉辦或參加聚會等。

他說，變裝面具不能代替口罩；與不和自己同住者應保持至少六呎距離；隨時攜帶酒精洗手液，在接觸物品或他人後使用。

提醒發糖者除了上述建議外，在處理糖果前需洗手，在戶外設置發糖點，為討糖者提供單獨包裝糖果。

市府和衛生官員認為不會增加感染風險的萬聖節活動包括，雕刻或裝飾南瓜，裝飾自己家，網上萬聖節服裝比賽，萬聖節家庭電影之夜，在家玩討糖或尋寶遊戲，保持遠距離的社區尋寶遊戲。

會增加感染風險的活動包括傳統的討糖活動、鬼屋、乘坐乾草車禍拖拉機、秋季節活動(Fall festivals)，萬聖節派對或慶祝活動等。

市府還特別提醒，如果萬聖節活動中可能會導致尖叫，需確保每個人都戴上口罩，並保持至少六呎距離；距離越大，傳染呼吸道疾病風險越低。

萬聖節 防疫 社交距離

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