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麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

記者唐嘉麗／波士頓報導

麻州連續四天新冠確診數逾千，州長貝克27日再次強調，民眾應避免參加大型社交聚會；由於近來確診病例中30歲以下的年輕人暴增，他特別敦促年輕人採取預防措施。

貝克說，最近幾天，每天約有300名30歲以下的年輕人確診；他們也許沒有嚴重症狀，但很可能把病毒傳染給年長家人和親友。他說，新冠是極具傳染性的病毒，只要有機會就會冒現和高漲。除了口罩、保持距離、勤洗手，他說，民眾必須「停止舉辦大型聚會」。

麻州近日宣布暫停曲棍球運動，貝克說，公衛部門近日發現麻州有110多個病例與30多個曲棍球集群有關係；根據追蹤接觸者調查，從曲棍球隊引發和擴散的病例廣及66個城鎮；但因為有些參與項目的成人不願合作，拒絕提供協助追蹤接觸者的名單，而阻礙防疫行動。公衛官員還發現，有些教練告家長和運動員不要回應病毒追蹤者的詢問。

他再次敦促民眾今年感恩節不要舉辦傳統性的大家庭聚會，如果還要繼續與新冠病毒鬥爭，今年過節就必須與以往不同。公衛官員建議民眾今年只與直系親屬共慶感恩節，或可以大家庭成員一起上線虛擬團圓過節。

麻州上周以來確診病例急劇上升，上周四、五兩天確診例近千。周末以來連續四天逾千，周一更升至1216例，是5月底以來的新高。

布朗大學公衛學院院長Ashish K. Jha 對麻州病列激增、所有指標都朝惡劣方向發展表示擔憂；他認為麻州應關閉餐館室內用餐，並公開追蹤數據。

波士頓大學公衛專家 David Hamer認為，美國的防疫系統不應各州州行其事，而應有整體規畫和標準化做法；他認為全國該實施強制民眾戴口罩措施。

也有許多專家認為，儘管指數顯示麻州似乎正在進入疫情第二個高峰，但經過八個月的臨床經驗、科研進展、擴大檢測、病毒追蹤，醫療設備和防護用品的貯存準備，麻州此刻的抗疫能力已與3月間大不相同。州長貝克數次重申民眾應積極配合防疫，麻州政府已為再次高峰已做好凖備。

麻州 防疫 美國

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