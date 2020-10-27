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大選倒數1周 麻州逾170萬選民完成投票

記者唐嘉麗／波士頓報導
選戰激烈，麻州選民投票意識高漲，許多郊區住戶在門前豎標語表達立場或鼓勵投票。(記者唐嘉麗／攝影)
選戰激烈，麻州選民投票意識高漲，許多郊區住戶在門前豎標語表達立場或鼓勵投票。(記者唐嘉麗／攝影)

離大選日還有一周，麻州州務卿辦公室26日表示，170多萬麻州選民已經完成投票

州務卿蓋文26日說，麻州已有逾百萬人寄回或交回郵寄選票，各地選務辦公室正在處理25日以來寄回交回的5萬7157張選票；另有61萬4040人已完成提早投票，其中25日和26日兩天就有4萬4779人。

據州務卿辦公室，麻州有225萬選民申請郵寄選票或已經投票，即使大選在即，麻州選民仍有時間申請郵寄選票，郵寄選票的申請截止時間為10月28日；但為了保證郵寄選票仍即時送抵，州務卿辦公室早前呼籲選民在10月20日前寄出選票。

波士頓海地裔聯合會24日帶領民眾參與華府與全美12州的社區組織聯合舉辦的「提早投票日」活動，從波士頓藍丘大街遊行至設有選站的Mildred街中學，許多人在那兒完成提早投票。

參與活動的麻州參議員考林斯(Nick Collins )在學校外演講時指出，全美各地選民積極參與提早投票，不單是盡公民義務，也深切期望選票帶來改變。

州務卿蓋文稍早即預測今年投票人數會打破2016年創下的330萬紀錄；離選舉日還有一周時，麻州已經完成投票數量的已達四年前的50.4%。

波士頓25日傳出選票箱被縱火事件，雖然地方檢察官在初步調查後認為嫌犯作為是行為困擾，並無破壞民主選舉陰謀，但麻州州務卿蓋文敦促麻州各城鎮地方選舉官員提高保管投票箱安全措施，雇用警察或使用監視器，並經常清空投票箱；麻州佛萊明罕市26日已決定派警察24日小時監守該市的兩個選票箱到本周五提早投票結束為止。

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