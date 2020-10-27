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全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

研究：新冠檢測結果等太久 影響追蹤

記者劉晨懿之／波士頓報導

根據哈佛大學、東北大學、羅格斯大學和西北大學的全國調查數據分析，新冠測試結果的平均等待時間從4月的4天下降到9月的2.7天，雖有改善，但速度仍無法配合追蹤聯繫，且存在族裔差異。

報告說，在大多數情況下，測試結果仍然太慢，無法保障聯繫追蹤的成功。病毒檢測呈陽性者中，只有56%受調查者報告說有接觸者追蹤機構聯繫他們；其中，接觸追蹤機構包括州政府（37%）、地方政府（28%）、醫院（25%）和非營利組織（8%）。

研究人員收集4月以來收集資料，7至9月間調查全國5萬2329名確診病患接觸，其中1萬2911人已接受檢測；約8843人只接受新冠鼻腔拭子檢測。

調查顯示，非裔和西裔平均分別等了4.4天和4.1天才拿到測試結果，而白人為3.5天，亞裔為3.6天；同一研究小組此前在8月份的一份報告中也發現測試結果等待時間的種族差異。

調查還發現，8月和9月有超過三分之一受訪者說，從他們決定接受檢測到檢測日期之間至少等待了3 天；平均檢測對象從決定檢測到取得檢測結果總共等待6.2天；其中非裔7.4天、西裔6.9天和亞裔6.1天，白人5.7天。

報告說，有8%受訪者表示想做但未做檢查，原因包括不知道如何或在哪裡做檢查的占31%，等待時間太長占29%，醫生告訴他們不需要做檢查占29%，檢查地點的距離太遠占23%和檢查費用占14%。

檢測 亞裔 非裔

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