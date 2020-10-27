麻州半數病例找不到感染源 防疫難度增

麻州 新冠病毒病例周末兩日連續逾千，州府稱還無法確定其中約一半病例的感染源；流行病學家說，這種信息缺乏可能將限制應對爆發和控制疾病傳播的能力。

據波士頓 環球報，東北大學流行病學家斯卡皮諾(Sam Scarpino)說，對於像新冠肺炎這樣的疾病，尋找超級傳播對預防很重要，不確定感染源意味著有無法迅速識別超級傳播事件。

波士頓學院的全球公衛和公益項目負責人蘭迪甘(Philip J. Landrigan)說，控制此類流行病的關鍵是知道傳播發生在哪裡，然後以非常有針對性的方式，採取措施減少傳播；這種努力需要精確的信息，包括感染發生的地點和時間，以及疾病傳播的程度；如果州府沒有這些信息，將阻礙任何針對病毒的具體目標努力。

麻州衛生和公共服務署長蘇德斯(Marylou Sudders)曾說，在已知病例中，約有30%到37%來自家庭和同住者。其餘15％至20％是由於餐館、學校和私人活動等群聚傳播；另50%為傳染源不明的社區傳播；州政府官員說，這些案件是由於人們放鬆防疫 警惕而致。

波士頓大學流行病學家哈默(David Hamer)表示，新冠病毒具高度傳染性，可以從相對較短的接觸中感染，可能很難確定所有的感染源；但如果官員在多達一半的案件中無法確定病毒來源，就更難做出應對措施和防疫決策。

蘭迪甘說，希望州府能從聯繫追蹤中發掘出更多相關信息，以為採取具體針對性行動的根據，把經濟影響降到最低。