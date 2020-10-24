「相信愛」MV 記錄華人社區抗疫愛心

麻州華人抗疫MV「相信愛」，菜根君組合參與製片。(孫淳／攝影)

有感麻州華人 對前線醫務工作者的支持，導演 彭雅嵐邀請郭峰將其作品「相信愛」改編為記錄華人社區抗擊疫情 的中英文音樂電視歌曲，記錄新冠疫情爆發後，麻州華人社區迅速以個人、華協、教會、基金會以及其他民間團體等形式紛紛為疫區醫院和社區籌措和捐獻物資的愛心行動。

影音來源：《相信愛》MV團隊提供

「相信愛」詞曲作者郭峰義務擔當MV藝術顧問，免費提供版權；本地音樂團隊「波士頓菜根君組合」的胡紅霞和上官新協調完成視頻拍攝和音頻錄製，過程中還有李尹的技術幫助和萊鎮華協(CAAL)王華等合作支持。

面對疫情挑戰，無法在錄音棚內錄製，後採製作人蔡如夷提議的分點錄唱合成方式進行；製作團隊先教會參與者使用網絡錄音，再由製作人一句句拼接，完成聲音線條均衡。工作量巨大，過程繁瑣，經過反覆錄製，克服各種技術難題，才達到唱片發行標準。

視頻拍攝中，為了鏡頭的美感，幾位演唱者多次重錄鏡頭，參與的醫護代表犧牲休息時間配合。因為素材量大，鏡頭細碎，畫質參差不齊，導演彭雅嵐讓攝影師孫淳在後期剪輯時，連續剪輯20版才達到滿意效果。

彭雅嵐說，「相信愛」MV克服重重困難，真實記錄下非同尋常的歷史時刻，凝結MV團隊和參與人員的愛，希望這份愛繼續傳遞下去。