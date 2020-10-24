BPS社區網絡會議 華人家長批被忽視

波士頓 市議員費連(Ed Flynn)22日晚舉辦社區網絡會議，邀請到波士頓公校(BPS)校監及多位代表與華人 家長對話，就波士頓三校暫停一年入學考試，及BPS提供多語言服務訴求等交換意見。

費連說，波士頓考試學校新入學方案重要資料翻譯上周才提供，校委會議到公眾發言環節才有翻譯，都體現亞裔及移民家庭 並不是BPS優先項；他呼籲BPS保障移民社區和少數裔受到專業和尊重對待，給華人家長一可直接發言、提供建言、方便語言服務平台。

BPS校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius) 不清楚校委會為何沒有翻譯服務，將會調查，並保證以後會議會有翻譯，和加強翻譯及多語言服務。

會議中，多位家長希望BPS提供高質量的同聲翻譯服務；質疑波士頓考試學校更改入學方案複雜倉促，沒提供公共會議或家長提供意見的機會，翻譯資料也提供很晚，不少家長未能弄明白；有些家長質疑按照郵編分配名額的公平性，指出華埠恐大幅減少名額讓辛苦讀書學生很失望等。

卡西利亞斯回應，她會與公平公正特別辦公室合作，討論可行的改善計畫。她說，自己出生貧困的多族裔家庭，做了十年單身母親，了解不被接納的痛苦和為孩子爭取權益的心情；她承諾會聽取社區意見，想辦法利用科技來提供同聲翻譯和保障各類通知及時送達。

現場還有家長質疑，波士頓學校委員會主席存歧視問題，因此影響其投票和工作組方案公平性。

另兩位BPS代表回應，工作組制定入學方案並不受校委會監督，只是由校監將最終方案報告給委員會。公平性是工作組的核心，會將家長心聲帶回BPS討論，試圖改善重建信任。

當天會議一開始就吸引100人參與，達到會議人數上限，仍有家長希望加入或觀看直播或錄像；昆士小學校長司徒玉英和昆士中學校長張可仁，以及市議員Michael Flaherty參與了當天會議。