麻州連兩日確診近千 20%城鎮高風險

麻州疫情指數近日持續升高惡化，專家籲採取行動，否則會再陷危機。（歐新社）

麻州 連續兩日新冠確診病例猛增近千例；麻州五分之一的城鎮被畫為紅色高風險區；專家憂心另一波疫情 高峰正在發生。

麻州22日新增986例，是5月24日以來最高點；23日再添968例，目前全州確診總數14萬4895例，死亡數高達9608人。

波士頓 醫學中心專家Nahid R. Bhadelia 認為感染增加的原因包括麻州逐漸重新開放、學生返校、天氣變冷室內活動增加，以及長期抗疫的疲乏感；病例不斷增加表明麻州應考慮是否應縮減室內用餐和活動等高風險的重啟經濟部分，權衡此類活動與繼續實體上課的利害。

據公衛署本周數據，麻州20%城鎮過去兩周，每10萬居民中有8例以上病例，被畫為紅色高風險區；紅色城鎮增列數從前兩周的40、63，增至本周的77；全州平均風險水平也是紅色。

波士頓每10萬居民的平均每日感染率為12，高於上周的11.1；疫情惡化使得波士頓22日起改為面網課；華人眾多的摩頓(Malden)、沃森(Walthem )，及蘭都（Randoph）、渥本(Woburn)等城鎮已連續三周為紅色高風險區，按麻州規定，下周一起開放計畫必須回到前一階段，須關閉室內娛樂場所，圖書館和體育場最多四成容量，戶外聚會人數限50人。

由於曲棍球練習和比賽相關的病例上升，麻州公衛署22日晚下令全州室內溜冰場關閉兩周，至11月7日止，但職業和大學項目不在此限。

據麻州數據，麻州米德頓鎮（Middleton）是確診率最高的社區，每10萬人中有61.6例；應與位於該鎮監獄９月中爆發嚴重疫情有關；其次是每10萬人中有45.9例的勞倫斯市(Lawrence)。

另一個不樂觀的指標是麻州水資源管理署在廢水測試中發現更多病毒痕跡，也是疫情惡化預警。

Bhadelia醫生擔憂全國疫情趨勢，更關切寒冷和流感首先襲擊的東北部地區；她說，大流行以來，麻州疫情走勢總是落後紐約一或兩個星期，現在紐約的死亡數已上升，麻州現在不採取果斷行動，到後來只會剩下極端選擇。