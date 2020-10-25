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國泰銀行發佈 美中經濟報告9月更新著重研究在新冠疫情中 旅遊業和房地產業的趨勢

本報波士頓訊

國泰銀行日前與加州大學洛杉磯分校安德森預測中心發佈了「2020年美中經濟報告9月更新」。這份標題為「加劇的美中緊張局勢、新冠疫情及以華人為中心的美國房地產和旅遊市場」的報告，著眼於過去三個月發生的政治和經濟事件，以及美中之間有大量業務往來的兩個行業：旅遊業和房地產業。報告中指出，儘管美國和中國受到各種風險因素的影響，但它們的經濟前景仍然樂觀。

國泰銀行係於本月初，和安德森預測中心舉辦了兩場網絡講座，由預測中心總監兼資深經濟學家Jerry Nickelsburg和經濟學家俞偉雄擔任主講嘉賓，為與會者提供專業的分析並解答疑問。

Nickelsburg在講座中表示，「美國華人的經濟發展一直與地緣政治息息相關。我們分析的獨到之處，是我們側重於經濟數據及其含義，從而將這一分析應用在兩國之間的概括論述中。例如，關於供應鏈拆解的說法很多。但是我們發現，貿易模式幾乎沒有發生任何變化」。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示，「加州大學洛杉磯分校的經濟學家，會根據每個季度的情況分享他們的評估和見解。這些資訊在2020年對客人來說格外重要，因為他們非常需要了解有關經濟表現、新冠疫情影響以及行業、地區發展趨勢的深度評估」。

有意閱讀此份報告詳情者，可至以下網址，下載「2020年美中經濟報告9月更新」英文版、繁體中文版及簡體中文版：國泰銀行網站https://www.cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-report-2020-september-update

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