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花園陵園 九層瀑布水塘落成著重風水堪輿 在寧靜祥和中追懷先人蔽蔭後世

本報波士頓訊
位於紐頓市和波士頓市西洛士百利區的「花園陵園」，新完工的九層瀑布水濂游魚水塘，在「風水」的意象裏，塑造出寧靜安祥的長眠休憩園地。
位於紐頓市和波士頓市西洛士百利區的「花園陵園」，新完工的九層瀑布水濂游魚水塘，在「風水」的意象裏，塑造出寧靜安祥的長眠休憩園地。

佔地近一百八十英畝、座落在波士頓市西洛士百利區布魯克農場(Brook Farm)的「花園陵園」(The Gardens Cemetery)，頃於月前全新完工一座擁有九層瀑布水濂的游魚水塘，可使華人能在這塊水波蕩漾、綠草如茵、花木扶疏的風水寶地裏，為家人選擇一塊寧靜安祥的長眠休憩之地，歡迎各界前往參觀。

「花園陵園」被一千英畝連綿起伏的丘陵、草地和受保護的林地所環繞。陵園本身由卅八個美麗的獨立花園所組成，每個花園都有自己的特色、外觀和特殊感覺，可以容納有各種需求的家庭，以遵從他們自己的習俗和傳統。

花園陵園主席Alan Mackinnon深刻了解中國五千年文化的傳統，特別在兩位著名的中國風水師余大師及John大師的協助下，在陵園內找到一塊寧靜安詳、面朝東方的高地，耗時兩年終於在月前，完成了這座擁有九層瀑布水濂的游魚水塘。

陵園主席Alan Mackinnon表示，我們了解「水」的元素，在中國文化裏的涵義，在柔和、寧靜中又有堅強韌性、聚財等隱喻，整個設計營造出非常親密、寧靜的環境，歡迎各界在周末或下午時，不妨開車進園參觀，在通往查里士河或千禧公園(Millennium Park)的幽靜步道上，漫步欣賞布魯克農場的初秋美景。

花園陵園位於波士頓西洛士百利區，臨近紐頓市、布魯克蘭鎮、Needham、Dedham，從勒星頓鎮、昆士市、摩頓市來也不過卅分鐘，區位極為便捷。開放時間為週一至週五的上午八時至關門打烊，晚間及週六、日請另預約。花園陵園地址在：670 Baker Street, West Roxbury, MA 02132，服務電話：617-325-0186，網站：www.thegardenscemetery.org，電郵：[email protected]

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