哈佛本科生民調：近9成計畫投白登

哈佛學生校報公布在9月對877名本科生做的調查，60.8%受訪者自稱民主黨人，6.8%共和黨人；84.8%計畫參與今年大選投票 ，其中89.1%表示要投票給白登 ，7.9%打算投票給川普 。

該調查顯示，約有10%受訪者表示無投票資格，1.2%表示有資格但決定不投票。

在44名此民調中稱自己為共和黨人的本科生中，近20%稱要投票給白登，另75%、即33人將投票給川普；自稱為民主黨人的受訪者中，5人(1%)打算投票給川普，419人(98%）要投白登。自稱無黨派的受訪者中，66人計畫投白登，9人投川普；自由黨派4人投白登。

一份哈佛學生發起的請願書呼籲校長將選舉日指定為大學假期，以確保師生教職員工有充足的時間投票和參與其他公民活動，截至20日晚已獲600多個簽名。

該校學生還發起「哈佛投票挑戰(Harvard Votes Challenge)」，旨在推動全校選民的投票率；該挑戰與哈佛的體育團隊合作，以促進投票；超過一半的團隊已經承諾達到100%的投票率。

哈佛運動校隊受訪者中，78.4%表示會投票，非運動員受訪者計畫投票的比例為85.6%。

另外，此民調顯示，72%哈佛受訪本科生表示自己是非常或有點自由主義，16%自認溫和派，12%自稱有點或非常保守。

在自認 「完全不信教 」的受訪學生中，83%表示自己非常或有些自由。6%不信教的學生表示自己有點或非常保守。在自認 「極度虔誠 」的學生中，47.3%表示自己有些或非常保守，表示自己有些或非常自由的學生占31.6%。