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嘲笑華人名字忘關麥 波士頓校委會主席辭職

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自網絡會議)
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自網絡會議)

波士頓學校委員會10月21日晚公開網絡會議上，該會主席洛克托(Michael Loconto)在主持人報華裔家長名字時疑似忘記關麥克風而發出嘲笑聲。當時數百名波士頓民眾及多名州市議員都在參與此網絡會議，引發強烈不滿。多名議員22日晨呼籲洛克托辭職，約中午時分市長偉殊確認他辭職。

波士頓學校委員會21日晚開會討論並投票通過波士頓考試學校將在2021至2022學年暫停一年入學考試。這一爭議議題，吸引近十位州市議員、市長偉殊和近200名民眾參與會議表達支持或反對意見，另有眾多關心此事民眾觀看網絡直播。

聆聽會議的波士頓家長李博士回憶，當時主持人報即將發言的華人家長名字後，洛克托開始模仿，發出「Dong Dong」聲，當時聽不清他在說什麽，感覺是嘲笑的語氣，表達一種不耐煩和挑釁。李博士說，如此地位者在這種場合嘲笑的行為，家長還能寄希望於他完成任何工作嗎？由於不少BPS學生參與該會議，李博士還擔心，此舉如引發學生模仿，帶來對亞裔孩子不利的影響。

發出聲音的洛克托道歉稱並非有意打斷，只是忘了關麥克風，他解釋是在談論一本兒童書，但此說辭受到質疑。會議最後，他再度道歉；22日再發推特道歉稱「從來沒有打算嘲笑任何人」，但他不找藉口，因為知道他的話如何被聽到及會帶來怎樣的傷害。

麻州議員Edward F. Coppinger、市議會主席Kim Janey和市議員吳弭、費連等七位議員22日都呼籲洛克托辭職。

波士頓市長偉殊22日中午發聲明稱，已經接受洛克托的辭呈。

洛克托由偉殊2014年任命進入波士頓學校委員會，2018年獲選主席並連任多次至今，任期到2022年。

偉殊聲明中稱洛克托是「為波士頓人民，特別是為孩子做重要且困難工作的人，但不能接受他貶低社區成員的行為。」

華裔市議員吳弭發推特指他的嘲笑不僅深深冒犯，且是公然的種族主義，也有害公職與社區成員合作制定重要政策的合作努力。」

波士頓學校委員會主席洛克托疑似在公開會議上嘲笑華裔家長名字後辭職。圖為洛克托在推...
波士頓學校委員會主席洛克托疑似在公開會議上嘲笑華裔家長名字後辭職。圖為洛克托在推特發出的道歉文。(取自洛克托推特)
波士頓學校委員會主席洛克托在網絡會議上疑似忘記關閉麥克風而發言嘲笑。(截圖自會議...
波士頓學校委員會主席洛克托在網絡會議上疑似忘記關閉麥克風而發言嘲笑。(截圖自會議紀錄)

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