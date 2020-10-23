嘲笑華人名字忘關麥 波士頓校委會主席辭職

波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自網絡會議)

波士頓 學校委員會10月21日晚公開網絡會議上，該會主席洛克托(Michael Loconto)在主持人報華裔 家長名字時疑似忘記關麥克風而發出嘲笑聲。當時數百名波士頓民眾及多名州市議員都在參與此網絡會議，引發強烈不滿。多名議員22日晨呼籲洛克托辭職，約中午時分市長偉殊確認他辭職。

波士頓學校委員會21日晚開會討論並投票通過波士頓考試學校將在2021至2022學年暫停一年入學考試。這一爭議議題，吸引近十位州市議員、市長偉殊和近200名民眾參與會議表達支持或反對意見，另有眾多關心此事民眾觀看網絡直播。

聆聽會議的波士頓家長李博士回憶，當時主持人報即將發言的華人家長名字後，洛克托開始模仿，發出「Dong Dong」聲，當時聽不清他在說什麽，感覺是嘲笑的語氣，表達一種不耐煩和挑釁。李博士說，如此地位者在這種場合嘲笑的行為，家長還能寄希望於他完成任何工作嗎？由於不少BPS學生參與該會議，李博士還擔心，此舉如引發學生模仿，帶來對亞裔孩子不利的影響。

發出聲音的洛克托道歉稱並非有意打斷，只是忘了關麥克風，他解釋是在談論一本兒童書，但此說辭受到質疑。會議最後，他再度道歉；22日再發推特 道歉稱「從來沒有打算嘲笑任何人」，但他不找藉口，因為知道他的話如何被聽到及會帶來怎樣的傷害。

麻州議員Edward F. Coppinger、市議會主席Kim Janey和市議員吳弭、費連等七位議員22日都呼籲洛克托辭職。

波士頓市長偉殊22日中午發聲明稱，已經接受洛克托的辭呈。

洛克托由偉殊2014年任命進入波士頓學校委員會，2018年獲選主席並連任多次至今，任期到2022年。

偉殊聲明中稱洛克托是「為波士頓人民，特別是為孩子做重要且困難工作的人，但不能接受他貶低社區成員的行為。」

華裔市議員吳弭發推特指他的嘲笑不僅深深冒犯，且是公然的種族主義，也有害公職與社區成員合作制定重要政策的合作努力。」