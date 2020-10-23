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波士頓3考試學校 暫停入學測試1年

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓校委會有關3校暫停入學考一年的提案聽證會有180人發言，加上報告和討論，會議共進行八小時。(截自網路會議視頻)
波士頓校委會有關3校暫停入學考一年的提案聽證會有180人發言，加上報告和討論，會議共進行八小時。(截自網路會議視頻)

經過八個多小時馬拉松會議，波士頓校委會21日晚以7比0，全票通過波士頓公校(BPS)2021至2022學年三所考試學校(exam schools)暫停入學測試，使用公校工作小組提案招生；校委會還以6票支持1票反對通過工作小組一系列建議，包括成立工作組制定擴大學生多樣性的長期方案等。

影片來源：波士頓市府官方頻道

工作小組和校監(Brenda Cassellius)說明方案，三校明年兩成名額給成績優秀的申請人，八成名額將按照學生所居住地區郵編、按學齡人口比率分配給當地成績最好的學生。最新改動是當計算居住地郵編的家庭中位數收入時，將僅將家中有18歲以下孩子的家庭計算在內，而不是早前提案的所有家庭。

五個多小時公眾發言環節，波士頓市長偉殊和數名州市議員表達對提案的支持。偉殊說，疫情期間推出新的考試，從教育層面考慮沒有意義；若要求學生在生活發生翻天覆地變化情況下參加考試並不公平，他們可能沒有住處、父母失去工作，或者親密家人去世。

除發言支持或反對提案，還有家長對新方案公告不足兩周即投票表示不滿。數十名華人家長、學生和畢業生在會議上發言，大多數反對此方案，質疑郵編分配的公平性，臨時修改錄取方式對學生的影響，及倉促通過方案的過程。

波士頓華人前進會(CPA)、波士頓華埠社區中心(BCNC)和亞美社區發展協會(ACDC)與麻州亞裔教育協會(MAAEA)22日發公開信支持工作組新錄取方案，稱雖不完美，但是今年最佳方案。他們建議使用學生家庭收入和其他衡量標準而非郵編錄取學生；優先BPS學生保留席位；所有BPS家庭都應有知情和參與決策權。

會上，多名市議員不滿討論過程沒有多語言包容性；費連說，波士頓考試學校調整入學建議書的翻譯材料到上周才準備好，家長沒有充足時間消化；校委會的中文及其他語言翻譯服務在會議公眾發言環節才提供，令移民家庭感到不受尊重。

波士頓 公校 教育

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