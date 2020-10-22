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波士頓考試學校錄取標準 爭議由來已久

記者劉晨懿之／波士頓報導

修改波士頓公校(BPS)考試學校入學標準長期以來在波士頓是意見兩極化議題之一，有人稱入學考試對家庭缺乏經濟資源的學生不公平；也有人認為，要求修改入學標準者是出於潛在種族偏見。

2016年初，聯邦檢察官對波士頓拉丁學校(BLS)調查後稱，該校存種族歧視和騷擾的氛圍；當時BPS校監張欽棠(Tommy Chang)曾組建工作組來研究改變考試學校入學要求，包括限制私立學校學生申請和增加西裔和非裔學生錄取等，不過最終未實施。

2018年哈佛大學政治學院一份報告發現，三所BPS考試學校入學所使用的獨立學校入學考試(ISEE)，是非裔和西裔學生進入這些學校的最大障礙；非裔和拉丁裔學生ISEE的參與考試率和平均成績都不如白人和亞裔學生；該報告稱使用麻州綜合評估系統測驗(MCAS)做入學標準可大幅提高學生多樣化。

民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)和全國有色人種協會(NAACP)2019年曾向BPS校監卡瑟利爾斯(Brenda Cassellius)、市長偉殊、學校委員會發信要求徹底修改波士頓三所考試學校的入學規定。

信中稱，「當前有很多可替代的入學政策不僅能維持高表現的學生群，還可以減少歧視影響。」該信還指出，「波士頓考試學校目前錄取政策可能違反聯邦和麻州法律。」信中說，由於不能確保考試學校招生政策避免歧視，因此不僅違法，還造成種族隔離。

信中還舉例，學區中，非裔學生人數占30.9%，但在波士頓拉丁學校7.5%，波士頓拉丁學院占20.9%，不過另一所考試學校歐布萊恩數學科學學校非裔學生超過30%；拉丁裔學生占總學區42.1%，而上述三所考試學校分別占12.5%、25.5%和32.5%；然而，白人學校總體僅占14.6%，但三所學校分別占46.8%、29.1%和10.7%。

為增加學生多樣性，波士頓考試學校今年7月宣布，停止使用ISEE入學考試，而改為與非營利性教育組織NWEA合作，使用該組織MAP考試。

波士頓環球報9月報導顯示，波士頓考試學校出錯，在過去兩年120多名本應被錄取學生被拒絕入學或沒有資格申請者卻錄取。據悉這些錯誤發生在BPS轉換兩種評分系統成績期間。

由於疫情，波士頓考試學校10月宣布計畫暫停一年入學考試。支持者表示，入學考試加劇現有教育不公平性，富裕家庭可更容易將資源投入考試預備課程和輔導上，讓孩子在考試中取得優勢，而新冠疫情及其帶來經濟影響，已面臨經濟困難的家庭存更多挑戰。

波士頓 非裔 種族歧視

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