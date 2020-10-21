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波士頓考試學校擬取消入學考試一年 八成名額畫區分配

劉晨懿之
波士頓公校計畫2021至2022學年暫停三所考試學校入學測試。(記者劉晨懿之/攝影)
波士頓公校計畫2021至2022學年暫停三所考試學校入學測試。(記者劉晨懿之/攝影)

由於新冠肺炎疫情波士頓公校(BPS)計畫2021至2022學年三所教學質量優異的考試學校(exam schools)暫停入學測試。校監任命工作小組(working group)提出推薦方案，兩成入學名額給成績優秀的申請人，八成名額將按照學生所居住地區郵編、按學齡人口比例分配給當地成績最好的學生；波士頓學校委員會將於21日晚討論並就此方案投票。

BPS三所考試學校為波士頓拉丁學校(Boston Latin School)、波士頓拉丁學院(Boston Latin Academy)和歐布萊恩科學與數學學校(O’Bryant School of Math & Science)。

工作組稱，疫情前，BPS考試學校計畫錄取過程50%考量學生平時成績，另外50%權重則是NWEA機構提供的MAP Growth入學評估考試。但由於疫情，該機構評估後認定遠程考試存網絡安全等問題，提議下個學年暫停實施，未來還將繼續用此考試作為評估標準之一。

波士頓考試學校錄取新提案預估族裔變化表格。（製表：記者劉晨懿之，數據：波士頓公校...
波士頓考試學校錄取新提案預估族裔變化表格。（製表：記者劉晨懿之，數據：波士頓公校）

工作組成員包括上述三所學校校長或前校長、家長及平等公平組織代表等；成員強調，新錄取提案僅適用一年，該機構若繼續存在將輔助執行，收集反饋，提供給未來錄取做參考。

工作組稱，三所考試學校向所有居住在波士頓的學生開放，無論就讀於哪所學校，只要平時成績(GPA)為B及以上，或者MCAS達到要求分數的適齡年級學生即符合資格；新方案分兩步發出錄取邀請。

第一步，所有符合資格的申請學生都按GPA排名，每個考試學校 20％的名額提供給GPA排名最高的學生，且這些學生只會被他們首選的學校考慮。 如果學生在這輪過程中未獲得席位，則將加入第二步。

第二步將分配剩下80%的名額。剩餘申請者將被安排在相同郵編居住的小組中， 按各郵區學齡人數比例，分配考試學校可錄取名額，進行10輪名額安排，從平均收入最低的郵編小組開始，每個小組每輪分配組內10%名額；每個小組將按 GPA 排名從高往低分配。

根據模擬器估算數據，由於錄取第二步按郵編畫分，如多切斯特所在的02124區域居住12%波士頓學齡兒童可能將獲得較多名額；如華埠所在的區因人口比例則可能名額較少。代表華埠和南端的市議員費連對此表達擔憂，希望確保移民社區被公平對待，不會減少名額。

工作組稱新方案將可增加三所學校的社會經濟、社區和族裔多樣化。該組成員稱深知此方案並不完美，但考量各種因素，包括嘗試不同分配比例，最終選擇這個較為公平的方案；某些模擬器估算數字僅代表第二步80%席位分配，且按最低分配名額。該組考量時以1100個總名額為標準。

學校委員會如通過該方案，今年11月和12月將確定符合資格的學生，明年1月申請者提交學校志願，2月開始錄取過程，3月發出入學通知。

2022至2023學年三所學校錄取方式預計在明年6月前會公布，如有任何新變動需通過學校委員會批准。

查詢新方案詳情可上網bit.ly/2TbHVkx。

波士頓公校、學校委員會和工作組代表講解2021至2022學年新錄取方案提案。(截...
波士頓公校、學校委員會和工作組代表講解2021至2022學年新錄取方案提案。(截圖自工作組會議)

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