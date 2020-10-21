莫德納新冠疫苗參試者 少數裔逾三成

圖為藥廠莫德納(Moderna)的一款疫苗。(美聯社)

位於麻州的藥廠莫德納(Moderna)與波士頓 布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital，後簡稱BWH)合作招募志願者測試其開發的新冠病毒疫苗 。BWH稱，超出預期地招募到超30%來自少數裔社區參試者；另有40%是健康狀況屬於「高危人群」，以及超過25%的耆老。

據波士頓環球報，BWH是莫德納開發新冠疫苗的90個測試點之一，該疫苗是全球11個已進入後期臨床試驗的候選疫苗之一。根據莫德納公司早前聲明，全國範圍，該公司招募3萬人，其中33%為非白人。

此疫苗臨床測試一半參試者將接受候選疫苗，另一半獲安慰劑，先後進行兩次注射間隔28天，研究人員其後會研究接受疫苗者是否不太可能受感染。

根據該公司官網，截止於10月2日，已招募到2萬8043人中1萬9369人已完成第二次注射；在9月21日和9月28日間，加入試驗的亞裔 比例都為11%，但9月前兩周都不足6%。

莫德納要求臨床試驗點進一步對不同人群宣傳，稱雖會導致招募完成時間延遲，但可能不會影響到初步結果的時間。

BWH招募參試者從8月第一周開始，即有數百人加入，現已完成招募；波士頓地區，已加入的參試者大部分已經完成兩次注射。

BWH首席研究員、莫德納疫苗全國研究負責人之一巴登(Lindsey R. Baden)說，希望疫苗研究和招募都能代表疫情和社區受影響不均衡性。

被問到疫苗試驗是否期待在總統大選前有任何結果，巴登說，他並不關心這個問題，將遵循科學，由科學過程來確定疫苗是否有效，可能需要幾周到幾個月時間。

他擔憂即便疫苗有效，也可能不被公眾接受，希望通過聯邦監督機構和獨立專家審核，透明化疫苗得到徹底審查的過程，以贏得對疫苗安全的信任。