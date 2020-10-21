我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

莫德納新冠疫苗參試者 少數裔逾三成

記者劉晨懿之／波士頓報導
圖為藥廠莫德納(Moderna)的一款疫苗。(美聯社)
圖為藥廠莫德納(Moderna)的一款疫苗。(美聯社)

位於麻州的藥廠莫德納(Moderna)與波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital，後簡稱BWH)合作招募志願者測試其開發的新冠病毒疫苗。BWH稱，超出預期地招募到超30%來自少數裔社區參試者；另有40%是健康狀況屬於「高危人群」，以及超過25%的耆老。

據波士頓環球報，BWH是莫德納開發新冠疫苗的90個測試點之一，該疫苗是全球11個已進入後期臨床試驗的候選疫苗之一。根據莫德納公司早前聲明，全國範圍，該公司招募3萬人，其中33%為非白人。

此疫苗臨床測試一半參試者將接受候選疫苗，另一半獲安慰劑，先後進行兩次注射間隔28天，研究人員其後會研究接受疫苗者是否不太可能受感染。

根據該公司官網，截止於10月2日，已招募到2萬8043人中1萬9369人已完成第二次注射；在9月21日和9月28日間，加入試驗的亞裔比例都為11%，但9月前兩周都不足6%。

莫德納要求臨床試驗點進一步對不同人群宣傳，稱雖會導致招募完成時間延遲，但可能不會影響到初步結果的時間。

BWH招募參試者從8月第一周開始，即有數百人加入，現已完成招募；波士頓地區，已加入的參試者大部分已經完成兩次注射。

BWH首席研究員、莫德納疫苗全國研究負責人之一巴登(Lindsey R. Baden)說，希望疫苗研究和招募都能代表疫情和社區受影響不均衡性。

被問到疫苗試驗是否期待在總統大選前有任何結果，巴登說，他並不關心這個問題，將遵循科學，由科學過程來確定疫苗是否有效，可能需要幾周到幾個月時間。

他擔憂即便疫苗有效，也可能不被公眾接受，希望通過聯邦監督機構和獨立專家審核，透明化疫苗得到徹底審查的過程，以贏得對疫苗安全的信任。

疫苗 波士頓 亞裔

上一則

總統大選票投已故16年的雷根 霍根被譏不敢彰顯立場

下一則

停辦20年重啟 庫克郡房屋補助候補申請 3小時湧萬人

延伸閱讀

中製疫苗「最後1公里」 中：10國6萬人接種 無嚴重反應

中製疫苗「最後1公里」 中：10國6萬人接種 無嚴重反應
歐洲北美新冠病例加速增長 WHO警告：勿放鬆警惕

歐洲北美新冠病例加速增長 WHO警告：勿放鬆警惕
流感疫苗釀2死！南韓民眾決定調查結果出爐前先不打

流感疫苗釀2死！南韓民眾決定調查結果出爐前先不打
義烏市民排長龍搶打疫苗 「感覺新冠離我很遠了」

義烏市民排長龍搶打疫苗 「感覺新冠離我很遠了」
新聞評論／疫苗及美豬之亂 暴露陳時中漠視專業

新聞評論／疫苗及美豬之亂 暴露陳時中漠視專業
反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍

反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
張敏如。（費耶特郡監獄提供）

華裔按摩女提供色情服務 喬州被捕

2020-10-14 14:27
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋