麻州新冠疫苗施打 醫護和高危優先

根據麻州 近日向聯邦政府 提交的新冠病毒疫苗 分配計畫草案，麻州耆老或有嚴重疾病風險的居民、醫護人員和其他必要工作者可能獲准優先接種疫苗；草案稱一旦疫苗獲得批准，麻州將分三個階段分發疫苗，但沒有公布具體時間表和數字。

送到疾控和預防中心的草案提到，排列優先順序，是因為麻州有近690萬人口，但聯邦政府初步疫苗分配期間，預估只能收到2萬到6萬劑疫苗。

草案指出，在第一階段，僅有少量疫苗時，州府將鼓勵所有醫護人員在疫苗接種計畫中註冊，不過，可能第一批不能讓所有醫護機構和長期護理設施都能獲得足夠的劑量，將優先考慮那些直接與新冠患者一起工作的醫護人員；以及健康狀況不佳、更容易感染病毒，或者年齡超過65歲的高危人群。

第二階段，將有 「大量的疫苗劑量可用」時，州府將開始為廣泛人群提供疫苗，包括醫生、護士和其他醫療保健提供者；根據疫苗供應和分發能力，在這一階段，州府可能會設立緊急分發點，特別是在醫療設施有限的地區。

在第三階段，應有足夠的疫苗供每個人接種，州府將確保所有人的公平接種。

麻州衛生和人類服務署在一份聲明中表示，該機構將繼續與州諮詢小組合作，幫助推進準備分發安全有效疫苗的工作。

上個月，貝克曾表示，新冠疫苗的臨床試驗不能操之過急，最重要是做對的事，讓民眾有信心，相信疫苗會是安全和有效的。